Bakan Karaismailoğlu: 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mıza verilen destek daha da artacak

Haberin Devamı

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da yapımı devam eden ve 1 ay önce bir kısmı hizmete açılan, Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen toplam 28 kilometrelik Kanuni Bulvarı'nda gazetecilerle bir araya geldi. Karaismailoğlu, AK Parti hükümetlerinin vakit kaybetmeyi sevmediğini belirterek, "Milletine, ülkesine hizmet için bir dakikayı bile boşa harcamaz. Biz de seçim sonrasında hiç hız kaybetmeden Trabzon'un geleceğinin, projelerimizin, işlerimizin peşine düştük. Mademki Trabzonlular, '14 Mayıs'ta yola devam' dedi. Biz de elbette durmayacağız" dedi.

'ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNİ DE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE RAHATLATACAK'

Projede 18 kilometrenin tamamlandığını aktaran Karaismailoğlu, "Proje sayesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Yıldızlı ve Beşirli mahalleleri arasında kalan kısmında mevcut sinyalize kavşakları kaldırarak kesintisiz trafik akışını tesis ettik. Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Erdoğdu, Soğuksu, Aydınlıkevler, Uğurlu, Karşıyaka, Beşirli, Yıldızlı ve Akyazı bölgelerinde oluşan trafiğin mevcut Yavuz Sultan Selim Bulvarı ve paralelinde sahilden geçen Devlet Yolu ve Trabzon Sahil Geçişi Yolu'na güvenli bağlantısını mümkün kıldık. Şimdi Değirmendere bağlantısının da tamamlanması ile Trabzon sahil geçişine güçlü bir alternatif oluşacak. Proje tamamlandığında, Trabzon Şehir Geçişi ile Karadeniz Sahil Yolu trafiği birbirinden ayrılacak ve transit trafiğin hızlı bir şekilde akışı sağlanacak. Ayrıca şehir içi erişim yolu olarak da kullanılacak Kanuni Bulvarı projesi, yoğun yerleşim alanları ve şehir içi trafiğini de önemli ölçüde rahatlatacak" diye konuştu.

Haberin Devamı

'21 YILDIR MİLLETİMİZLE BİR OLDUK'

Türkiye'yi güçlü yarınların, aydınlık bir geleceğin beklediğini belirten Karaismailoğlu, "Yatırımlarımızla; Trabzon'un sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerini arttıracağız. Trabzon'u çok daha ilerilere taşıyacağız. Trabzon'u hep birlikte refah merkezine çevireceğiz. Trabzon'u bir marka kent, cazibe merkezi yapacağız. 21 yıldır milletimizle bir olduk. Vatanımızı en iyi hizmetlerle donatmak için canla başla çalışıyoruz. Milletimiz bize inanıyor. Bugüne kadar verdiğimiz her sözün arkasında durduk. Milletimiz de bunu gördü. 14 Mayıs'ta milletimiz biz kez daha 'dualarımız, rüyalarımız, umutlarımız Recep Tayyip Erdoğan’la dedi" dedi.

Haberin Devamı

'14 MAYIS'TA AZİZ MİLLETİMİZ BU OYUNU BOZDU'

Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Millete giden hizmetlerden rahatsız olanla, ülkemize çağ atlatan, istihdamı, ticareti, turizmi canlandıran her projemize saldıranlar, yüreğinde koltuk sevdasından başka bir şey taşımayanlar karşımızda. 14 Mayıs'ta aziz milletimiz bu oyunu bozdu. İkinci turda sesimiz daha da gür çıkacak; Cumhurbaşkanı'mıza verilen destek daha da çok artacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğindeki AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz. Bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik çok şükür. Yılların ihmaline son verirken; diğer yandan ülkemizi geleceğe taşıyan, çağ atlatan nice projelere imza attık. Yüzyılda yapılabilecek işleri 21 yıla sığdırdık. Şimdi diyoruz ki; bu yüzyıl, 'Türkiye Yüzyılı' olacak."

Haberin Devamı

'BİRİZ, BİZİ BÖLEMEZSİNİZ'

Enerji ve heyecanlarının tam olduğunu da kaydeden Karaismailoğlu, "Bizim tek rakibimiz, rehavettir. Canı gönülden inanıyorum ki; 28 Mayıs'ta kimse rehavete kapılmayacak. Sandıklara gidip oyunu kullanacak. Cumhurbaşkanı'mıza verilen destek daha da çok artacak. Trabzon; bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye için, Türkiye yüzyılı için bir kez daha gür bir sesle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Biz de onun liderliğinde kentimize; vefa borcumuzu, gönül borcumuzu hizmet borcumuzu ödemek için çalışacağız. Kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını çarpacağız. Biriz, bizi bölemezsiniz, terör örgütlerini içimize sokamazsınız, bizi Batı'ya oyuncak edemezsiniz, diyeceğiz. Çünkü biz Trabzon'uz. Çünkü biz Türkiye'yiz diyeceğiz. Enerjimiz, heyecanımız ve inancımız tam" dedi.