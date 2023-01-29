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Bakan Karaismailoğlu: 2022'de 138 bin 445 siber saldırı engellendi

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Adil Karaismailoğlu#Teknoloji
Bakan Karaismailoğlu: 2022de 138 bin 445 siber saldırı engellendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 11:53

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında toplam 138 bin 445 siber saldırının engellendiğini açıkladı.

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Bakan Karaismailoğlu, bakanlığın siber güvenlik çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Karaismailoğlu, 2013 yılında Siber Olaylara Müdahale Ekibi'nin (SOME) kurulduğunu, bünyesinde 2 bin 125 kişinin görev yaptığını kaydetti. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile SOME'ler arasında alarm, uyarı ve güvenlik bildirimlerini paylaşmak amacıyla SOME İletişim Platformu'nun (SİP) da geliştirildiğini aktaran Karaismailoğlu, internette artan kullanıcı sayısıyla kötü niyetli eylemler ve hack'lemelerin arttığını; dijital saldırıların, kurumsal, sistemli ve uluslar üstü düzeyde yapıldığının altını çizdi.

6 YILDA 664 BİNDEN FAZLA SİBER SALDIRI ENGELLENDİ

Bakan Karaismailoğlu, 2022 yılında toplam 138 bin 445 siber saldırının engellendiğini kaydetti. Son 6 yıllık dönemde ise engellenen siber saldırı sayısının 664 bin 263'a ulaştığını aktaran Karaismailoğlu, "2022 yılı içinde USOM çalışmaları kapsamında tespit edilen 72 bin 226 zararlı bağlantının erişimi engellendi. Ayrıca, yine bu yıl içinde kurum ve kuruluşlara yönelik önlemler alınması için 14 bin 833 adet siber güvenlik bildirimde bulunuldu. Saldırılar, operatörler tarafından dağıtık servis dışı bırakma (DDoS), oltalama (Phishing) ve spam olarak gerçekleşti" dedi.

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Siber güvenlikte ciddi önlemler aldıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde kurulum çalışması tamamlanan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile USOM ve operatörler arasındaki iş ve işlemlerin 7/24 kesintisiz olarak izlenebilmesi ve gerekmesi halinde aksiyonların zaman kaybetmeksizin alınmasına imkan sağladık. Yerli ve milli uygulamalarla sınır kapılarımız gibi siber kapılarımızdaki güvenliğimizi de sağlıyoruz. Siber kapılardaki güvenlik de en az sınır kapılarımız kadar önemli" açıklamasında bulundu.

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Adil Karaismailoğlu#Teknoloji

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