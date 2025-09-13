×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kacır'dan yeni modeli çıkan Togg'a ilişkin paylaşım: Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Mehmet Fatih Kacır#Togg
Bakan Kacırdan yeni modeli çıkan Togga ilişkin paylaşım: Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2025 11:39

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un yeni modeli T10F'nin 15 Eylül'den itibaren Türkiye'de satışa sunulacağını belirterek, "Togg T10F ve T10X, 29 Eylül'de Almanya'da satışa çıkacak. Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak güvenlikte zirveyi yakalayan Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Togg'un yeni modellerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin otomobili Togg'un yeni modeli T10F'nin ilk teslimatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldığını anımsatan Kacır, şunları kaydetti:

Bakan Kacırdan yeni modeli çıkan Togga ilişkin paylaşım: Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz
"ŞİMDİ YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

"15 Eylül'den itibaren Türkiye'de satışa sunulacak Togg T10F'nin TSE tarafından düzenlenen tip onay belgesi de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Togg yetkililerine teslim edildi. Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Milli gururumuz Avrupa yollarına çıkıyor. Togg T10F ve T10X, 29 Eylül'de Almanya'da satışa çıkacak. Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak güvenlikte zirveyi yakalayan Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak."

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan direksiyon başına geçti Toggun yeni modelini test etti: İlk teslimat yapıldıCumhurbaşkanı Erdoğan direksiyon başına geçti! Togg'un yeni modelini test etti: İlk teslimat yapıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Mehmet Fatih Kacır#Togg

BAKMADAN GEÇME!