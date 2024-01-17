Son dakika haberi! Bakan Kacır'dan uzay yolculuğunun ertelenmesine ilişkin açıklama

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"BİZE İFADE EDİLEN DOĞRUDAN BİR SORUN YOK"

Space X'in ürettiği roketlerle bu fırlatmalar gerçekleşiyor. Biz fırlatmayı seyretmek üzere heyecan içerisindeydik. Bu heyecanımızı koruyalım. Hedeflenen tarih yarın. 00.49'da fırlatmanın gerçekleşmesi gerekiyor. Bu fırlatmalarla ilgili test ve kontroller gerçekleşiyor. Bir kısmı son testlerle fırlatmadan birkaç saat önce yapılan kontroller. Bize ifade edilen doğrudan bir sorun yok.

Alt kontrollerin tamamlanması için ek zamana ihtiyaç duyulduğu iletildi. Aslolan güvenlik içinde fırlatmaların gerçekleştirilmesidir. Heyecanımızı korumamız lazım. Hem havacılıkta hem uzayda öncelik tam güvenliktir. Ben milletimizin coşku içinde olduğunun farkındayım. Ümit edelim ki yarın kontroller tamamlanmış olsun ve fırlatma gerçekleşmiş olsun.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Son dakika... Uzay yolculuğu yarına ertelendi Haberi görüntüle

Dünyada yüzlerce astronot uzaya gönderildi. Biz hiç göndermemiştik. Hedeflerimizden biri de uzay misyonunu gerçekleştirmekti. Astronot ilanının ilk ayı bilim insanlarımıza bilimsel deney tekniklerini paylaşmaları üzerine çağrı yaptık. Yeryüzünde hepimizin günlük yaşamını etkileyen en temel kanunların başında yer çekimi kanunu var. Yeryüzünde gerçekleştirme imkanı bulamadığımız deneyleri yapma imkanı buluyoruz. Uzay sistemlerinin yakıtlarına ilişkin bir deneyi Alper Gezeravcı gerçekleştirecek.

'SÜRPRİZ BİR DENEY VAR'

Türkiye şimdi ilk bilim misyonuyla dünyadaki yarışa dahil olmuş olacak. Sürpriz bir deney daha var. Davet geçmediğimiz bir ekip Uluslararası Uzay Ajansı'na ulaştı. Muş'tan ortaokul öğrencileri bir deneyi Uluslarası Uzay Ajansı'na ulaştırdılar. 13. deney olarak Gezeravcı'nın deney listesine dahil edildi. Dualarımız Alper Gezeravcı ile olacak.