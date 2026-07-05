Bakan Kacır'dan Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu'na ilişkin paylaşım

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Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in başkanlığında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye katıldık. Toplantı öncesinde Pakistanlı mevkidaşlarımızla bir araya geldik. Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu'nda iki ülkenin iş dünyası temsilcileriyle buluştuk. Türkiye ile Pakistan arasındaki samimi dostluğu ekonomik ortaklıklarla daha da güçlendirecek, karşılıklı yatırımları artıracak, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında yeni işbirlikleriyle müşterek geleceğimizi birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."