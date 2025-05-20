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Bakan Kacır'dan Polonya'da diplomasi trafiği

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Fatih Kacır#OECD#Polonya
Bakan Kacırdan Polonyada diplomasi trafiği
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 22:14

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OECD Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Polonya'da, Portekiz Bölgesel Uyum Bakanı Manuel Castro Almeida, Çekya Bölgesel Kalkınma Bakanı Petr Kulhánek, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Ivan Ivanov ve Slovenya Uyum ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Aleksander Jevšek ile bir araya geldi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Polonya’da gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"OECD Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi Bakanlar Toplantısı marjında; Portekiz Bölgesel Uyum Bakanı Manuel Castro Almeida, Çekya Bölgesel Kalkınma Bakanı Petr Kulhánek, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Ivan Ivanov ve Slovenya Uyum ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Aleksander Jevšek ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Yerel kalkınma, akıllı şehirler ile yeşil ve dijital dönüşüm başlıklarında, ikili ve çok taraflı iş birliklerimizi değerlendirdik. Ortak geleceği birlikte şekillendirme irademizi güçlendirmeye devam ediyoruz."

Bakan Kacırdan Polonyada diplomasi trafiği

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#Mehmet Fatih Kacır#OECD#Polonya

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