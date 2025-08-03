×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kacır'dan ödül kazanan öğrencilere tebrik

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Fatih Kacır#Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı#Ödül
Bakan Kacırdan ödül kazanan öğrencilere tebrik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 14:36

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 36'ncı Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı, 55'inci Uluslararası Fizik Olimpiyatı ve 5'inci Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda ödül kazanan öğrencileri tebrik etti.

Haberin Devamı

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 36'ncı Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı, 55'inci Uluslararası Fizik Olimpiyatı ve 5'inci Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda aldıkları madalyalar ve mansiyon ödülleriyle Türkiye'yi gururlandıran gençleri yürekten kutladığını belirterek, "Gençlerimizin kararlılığı ve azmi bizim en büyük gücümüz. Onların her daim yanındayız" dedi.

Bakan Kacır'ın paylaştığı görsele göre; Filipinler'de düzenlenen, 78 ülkeden 296 öğrencinin yarıştığı 36'ncı Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda Türk öğrenciler 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Fransa'da düzenlenen, 94 ülkeden 415 öğrencinin yarıştığı 55'inci Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda Türk öğrenciler 4 bronz madalya ve 1 mansiyon ödülü kazandı. Almanya'da düzenlenen, 60 ülkeden 227 öğrencinin yarıştığı 5'inci Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Fatih Kacır#Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı#Ödül

BAKMADAN GEÇME!