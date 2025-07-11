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Bakan Kacır'dan LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencilere TÜBİTAK Fen Lisesi daveti

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#Fatih Kacır#TÜBİTAK Fen Lisesi#LGS
Bakan Kacırdan LGSde yüzde 1lik dilime giren öğrencilere TÜBİTAK Fen Lisesi daveti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2025 22:09

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrencileri TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavına başvurmaya davet etti.

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Kacır, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK Fen Lisesinde, alanında uzman öğretmen ve akademisyenlerle ileri düzey ve yükselen teknolojiler için gerekli olacak bilgi ve becerilerin kazandırılacağı bilim eğitiminin verildiğini belirtti.

LGS'de yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrencileri liseye kayıt yaptırmak üzere yetenek sınavına davet eden Kacır, öğrencilere, TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanma, staj, burs gibi pek çok imkanın sunulduğunu vurguladı.

Bakan ​​​​​​Kacır, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile işbirliği yaparak kurduğumuz TÜBİTAK Fen Lisesi, en yenilikçi uygulamalarla geleceğin bilim insanları ve araştırmacılarını yetiştirmek üzere eğitim dünyamıza değerli katkılar sunuyor." ifadesini kullandı.

Kacır, 19 Temmuz'da gerçekleştirilecek sınav için başvuru tarihlerinin 11-16 Temmuz arasında olduğu bilgisini de paylaştı.

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#Fatih Kacır#TÜBİTAK Fen Lisesi#LGS

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