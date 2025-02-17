×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kacır'dan GÖKSUR IIR füzesinin ilk atışına ilişkin değerlendirme: Zorlayıcı hava hedeflerine karşı etkili savunma sağlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Fatih Kacır#GÖKSUR IIR#Füze
Bakan Kacırdan GÖKSUR IIR füzesinin ilk atışına ilişkin değerlendirme: Zorlayıcı hava hedeflerine karşı etkili savunma sağlıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 21:08

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk atışı yapılan GÖKSUR IIR füzesine ilişkin, "Çelikkubbe'nin stratejik bir parçası olan katmanlı hava savunma sistemimiz, milli gemilerimizin güvenliğini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Kacır, sosyal medya hesabından GÖKSUR IIR füzesine ilişkin paylaşım yaptı.

TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen GÖKSUR füzesinin ilk atışının TCG Beykoz Gemisi'nden başarıyla gerçekleştirildiğini anımsatan Kacır, "Çelikkubbe'nin stratejik bir parçası olan katmanlı hava savunma sistemimiz, milli gemilerimizin güvenliğini sağlayacak. GÖKSUR Yakın Hava Savunma Sistemi, açılı ya da dikey atım yeteneği, çoklu hedef önleme kabiliyeti ve parçacık tesirli harp başlığıyla zorlayıcı hava hedeflerine karşı etkili savunma sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Fatih Kacır#GÖKSUR IIR#Füze

BAKMADAN GEÇME!