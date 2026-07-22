Kuzey Kutbu'ndan özel yayın! Bakan Kacır'dan CNN Türk'e önemli açıklamalar

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN Türk'teki Akıl Çemberi programında Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 78 derece kuzey paralelinde, Norveç egemenliğindeki ve uluslararası anlaşmalar kapsamında barışçıl amaçlarla kullanılan bir bölgede bulunduklarını belirtti. Küresel iklim değişikliğinin insanlığın en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade eden Kacır, kutup araştırmalarının bu açıdan büyük önem taşıyan bilimsel çalışmalar olduğunu söyledi. Kacır, Türkiye'nin de 2017 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde bilim insanlarının kutuplara bilim seferleri düzenlemesini sağladığını kaydetti.

Bakan Kacır, bu yıl 10'uncu Antarktika Bilim Seferi'nin gerçekleştirildiğini, Kuzey Kutbu Bilim Seferi'nin ise bilim insanları tarafından sürdüğünü belirterek "Seferin son gününde dahil olmuş olduk. Bilim insanlarımızın çalışmalarını yerinde gözlemleyebilmek üzere buraya geldik. Gerçekten heyecan verici bir süreç." dedi.

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Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en güçlü şekilde kutup coğrafyasında hissedildiğini ifade eden Kacır, "Çünkü ortalama sıcaklık artışları dünya geneline kıyasla burada üç buçuk kat daha fazla. Bu, coğrafyanın bütünüyle değişmesine vesile oluyor. Hem karasal buzullarda hem de deniz buzlarında ciddi bir erime hızı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Kacır, bilim insanlarının küresel iklim değişikliğinin farklı yansımalarını gözlemlemek amacıyla 90'dan fazla istasyonda 22 gün boyunca ölçümler gerçekleştirdiğini belirterek, "Şimdi bu ölçümler değerlendirilecek, bilimsel makalelere dönüşecek ve dünya literatürüne kazandırılacak." dedi.

Türkiye'nin bugüne kadar 10 Antarktika ve 6 Arktik bilim seferi düzenlediğini aktaran Kacır, yaklaşık 300 bilim insanının bu seferlere katıldığını, yürütülen çalışmaların küresel bilim literatürüne dahil olarak önemli kazanımlar sağladığını ifade etti.

Karasal buzulların erimesinin deniz seviyelerinin yükselmesi anlamına geldiğini vurgulayan Kacır, "Bugün ada devleti olarak yaşamını sürdüren ülkelerin gelecek 10 yıllarda bulundukları coğrafyanın sular altında kalması tehdidinden bahsediyoruz. Deniz buzlarının erimesinden, bütün akıntıların akışlarının değişmesinden ve küresel düzeyde dünyanın farklı coğrafyalarında iklimlerin dönüşmesinden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.