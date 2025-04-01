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Bakan Kacır'dan boykot çağrılarına tepki: Milletimiz bu tür oyunlara gelmez

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#Bakan Kacır#Mehmet Fatih Kacır#Boykot
Bakan Kacırdan boykot çağrılarına tepki: Milletimiz bu tür oyunlara gelmez
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 23:18

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, boykot çağrılarına tepki göstererek "Milli markaları boykot çağrılarıyla zayıflatmaya çabalamak Türkiye'nin ortak geleceğine zarar vermektir. Milletimiz bu tür oyunlara gelmez" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X hesabından yaptığı açıklamada boykot çağrılarına tepki gösterdi.

Bakan Kacır, şunları söyledi:

"Üretim ve istihdam Türkiye’nin milli gücüdür.

Bu gücü kırmaya çalışmak, milli markaları boykot çağrılarıyla zayıflatmaya çabalamak Türkiye’nin ortak geleceğine zarar vermektir.

Türk Milleti, feraset ve basiret sahibidir. Milletimiz bu tür oyunlara gelmez.

Milletimiz arasında ayrıştırıcı söylemler üretenler, yine ve daima kendileri kaybedecektir."

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#Bakan Kacır#Mehmet Fatih Kacır#Boykot

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