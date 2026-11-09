Bakan Kacır'dan Apple'ın Türkiye projelerine ilişkin değerlendirme

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'u kabulüne iştirak ettiklerini kaydetti.

Apple'ın dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olduğunu belirten Kacır, "Apple'ın Türkiye'de uygulama geliştiricilere ve üreticilere yönelik başlattığı eğitim ve destek programlarından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, nitelikli insan kaynağıyla dijital ekonomiyi büyütmeye devam edecek." değerlendirmesini yaptı.