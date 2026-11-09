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Bakan Kacır'dan Apple'ın Türkiye projelerine ilişkin değerlendirme

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Fatih Kacır#Apple#Apple
Bakan Kacırdan Appleın Türkiye projelerine ilişkin değerlendirme
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 22:17

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Apple'ın Türkiye'de uygulama geliştiricilere ve üreticilere yönelik başlattığı eğitim ve destek programlarından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Apple'ın Türkiye'de uygulama geliştiricilere ve üreticilere yönelik başlattığı eğitim ve destek programlarından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, nitelikli insan kaynağıyla dijital ekonomiyi büyütmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'u kabulüne iştirak ettiklerini kaydetti.

Apple'ın dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olduğunu belirten Kacır, "Apple'ın Türkiye'de uygulama geliştiricilere ve üreticilere yönelik başlattığı eğitim ve destek programlarından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, nitelikli insan kaynağıyla dijital ekonomiyi büyütmeye devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

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#Mehmet Fatih Kacır#Apple#Apple

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