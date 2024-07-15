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Bakan Kacır'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

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#Bakan Kacır#Mehmet Fatih Kacır#15 Temmuz
Bakan Kacırdan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 01:51

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 15 Temmuz'un, Türk milletinin istiklaline ve istikbaline sahip çıkarak, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla birlikte verdiği kahramanca mücadelenin ve yazdığı destanın adı olduğunu bildirdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından paylaştığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz, Türk milletinin istiklaline ve istikbaline sahip çıkarak, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla birlikte verdiği kahramanca mücadelenin ve yazdığı destanın adıdır. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kazanılmış milletin zaferidir. Şairin 'Asım'ın nesli diyordum ya; nesilmiş gerçek…' diye bahsettiği o nesilden, namusunu çiğnetmemek adına şehadete koşan kahramanlarımızı rahmetle, şanlı gazilerimizi minnetle anıyorum."

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#Bakan Kacır#Mehmet Fatih Kacır#15 Temmuz

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