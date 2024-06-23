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Bakan Kacır "Yürekten kutluyorum" diyerek paylaştı... İTÜ Vefa Takımı ABD'de şampiyon oldu

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#Mehmet Fatih Kacır#İTÜ#İTÜ Vefa Takımı
Bakan Kacır Yürekten kutluyorum diyerek paylaştı... İTÜ Vefa Takımı ABDde şampiyon oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 22:52

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'de düzenlenen Spaceport America Kupası roket yarışmasında birinci olan İTÜ Vefa takımını tebrik

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle yaptığı paylaşımda; ABD'de düzenlenen Spaceport America Kupası roket yarışmasında birinci olan İTÜ Vefa takımını tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

Bakan Kacır Yürekten kutluyorum diyerek paylaştı... İTÜ Vefa Takımı ABDde şampiyon oldu


"Roketçilerimiz şampiyon oldu. İTÜ Vefa takımı; ABD’de düzenlenen, 20 ülkeden 152 takımın katıldığı Spaceport America Kupası roket yarışmasında, 83 takımın yarıştığı 10.000 feet kategorisinde 1. oldu. Princeton, Stanford, George Washington University gibi okulları geride bırakan İTÜ Vefa Takımını yürekten kutluyorum."

Bakan Kacır Yürekten kutluyorum diyerek paylaştı... İTÜ Vefa Takımı ABDde şampiyon oldu


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#Mehmet Fatih Kacır#İTÜ#İTÜ Vefa Takımı

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