Bakan Kacır, Yunanistan Kalkınma Bakanı Theodorikakos ile görüştü

Bakan Kacır, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis başkanlıklarında gerçekleşen Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısına katıldık. Toplantı marjında Yunanistan Kalkınma Bakanı Sayın Takis Theodorikakos ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdik. Mevkidaşımla liderlerimizin huzurunda ‘Bilim ve Teknoloji Alanında İş Birliğine Dair Ortak Niyet Beyanı’nı teati ettik. Mutabakat çerçevesinde kurumlarımız arasındaki iş birliğini derinleştirecek, ortak Ar-Ge ve yenilik projelerini destekleyeceğiz. Dijitalleşme, teknoloji girişimciliği ve inovasyon konularında ilişkilerimize güç katacağız" ifadelerini kullandı.