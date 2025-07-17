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Bakan Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısına dair detayları paylaştı

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#Mehmet Fatih Kacır#Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı#Topyekün Kalkınma
Bakan Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programının ilk çağrısına dair detayları paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 21:11

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısını başlattıklarını ve başvuruların 1 Ağustos'ta başlayıp 30 Eylül'e kadar devam edeceğini bildirdi.

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Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın ilk çağrısına dair detayları açıkladı.

Doğudan batıya kuzeyden güneye "Topyekün Kalkınma"nın gerçekleştirildiğini bildiren Kacır, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısını başlatıyoruz. 81 ilde toplam 324 yatırım konusuna her bir yatırım için 240 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Başvuru tarihleri 1 Ağustos-30 Eylül 2025. Başvuru adresi 'https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr'. Şehirlerimizin potansiyelini harekete geçiriyor, sanayiden tarıma, teknolojiden turizme kadar pek çok sektörde yeni yatırımların önünü açıyoruz."

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#Mehmet Fatih Kacır#Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı#Topyekün Kalkınma

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