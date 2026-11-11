Bakan Kacır: Yeni nesil enerjili araçları Türkiye'de üretmeliyiz

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın CNN Türk'teki açıklamaları şu şekilde:

Gerçekten Türkiye olarak ilk kez ev sahipliği yapıyoruz. Bugün liderler günüydü ve çok sayıda devlet başkanı burada dünyanın geleceğini konuştular. Böyle bir platforma ev sahipliği yapmak önemli.

Türkiye, uluslararası diplomaside yapıcı rolüyle öne çıkan bir aktör. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız adımlar, Türkiye'yi pek çok adımda son çözen, düğüm çözen bir aktör haline getirdi. Bu güçlü deneyim, iklim değişimi alanında da yeni uluslararası başlangıçlara vesile olacak.

Sektörlerimizi yeşil dönüşüme hazırlamalıyız. İklim adımları eş güdümlü olmalı. Yeni nesil enerjili araçları Türkiye'de üretmeliyiz. COP31 zirvesine ev sahipliği yapmamız önemli. Dünyanın geleceği burada konuşuluyor.