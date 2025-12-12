×
Gündem Haberleri

Bakan Kacır: Uzay limanı inşaa ediyoruz

Selçuk Böke
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde Genel Kurul’a hitap etti.

Kacır, bakanlığının bütçe görüşmelerinde şunları söyledi: “Gökdoğan ve Bozdoğan’dan sonra; ramjet motorlu uzun menzilli füzemiz Gökhan; gökyüzünde hâkimiyetimizi perçinleyecek. 2 bin kilometre menzilli füze geliştirme programını kararlılıkla sürdürüyoruz. Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde kullanılan çiplerin tasarımını yerlileştiriyoruz. Türkiye’mizin uzay araştırmalarında geri kalması asla düşünülemez. Uzaya bağımsız erişimimizi temin edecek ve küresel uzay ekonomisindeki payımızı artıracak bir uzay limanı inşaa ediyoruz. Ülkemizde yeni uzay girişimlerinin filizlenmesi ve yeşermesini hızlandıracak uzay teknoparkını kuruyoruz. Nükleer teknolojilerde kapasitemizi yükseltmek için ilk nükleer teknoparkımızı kuracağız.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulu’na yerli otomobil Togg’un yeni modeli T10F ile geldi.- Günsu ÖZMEN / ANKARA

 

