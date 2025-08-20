Bakan Kacır: Üretimi ve istihdamı Anadolu'nun dört bir köşesine yayıyoruz

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bayburt'ta valilik, belediye, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti. Kentte esnaf ziyaretinde de bulunan Bakan Kacır, KUDAKA ve DOKAP Bayburt Projeleri Açılış ile DOKAP İmza Töreni'ne katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Kacır, "Doğu Karadeniz’in Selçuklu şehri, Dede Korkut'un yurdu Bayburt'un, gönlümüzde müstesna bir yeri var. Eşsiz güzelliklere sahip kadim şehrimize, hamdolsun bugün heybemiz dolu geldik. Açılışını gerçekleştireceğimiz ve imzalarını atacağımız, toplam 134 milyon liralık yatırım tutarına sahip projelerin Bayburt'umuza ve kıymetli Bayburtlu kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

'MÜREFFEH BİR TÜRKİYE'NİN TEMELLERİNİ ATTIK'

Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bakan Kacır, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda çok boyutlu bir kalkınma atılımını gerçekleştirdik. Ekonomiden sanayiye, teknolojiden ihracata; savunmadan enerjiye pek çok sahada ilklere ve rekorlara milletimizle birlikte imza attık. Yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da öngören vizyoner bir anlayışla, daha büyük, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin temellerini attık. Ülkemizi dünyanın önde gelen üretim ve teknoloji geliştirme üsleri arasına taşıdık. Savunma sanayisinden uzay teknolojilerine, otomotivden yenilenebilir enerjiye uzanan geniş bir yelpazede, kendi teknoloji çözümlerini geliştirebilen ve üretebilen bir Türkiye var artık. Milletimizin duası ve desteğiyle Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak için azimle ve inançla koşmaya devam ediyoruz" diye konuştu.



'YERELİN İHTİYAÇLARINI YERİNDE ÇÖZÜYORUZ'

Bakan Kacır, "'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla şehirlerimizi yeni bir kalkınma hamlesine hazırlıyoruz. Doğudan batıya, kuzeyden güneye kalkınmanın meyvelerini adilce paylaştırıyor; üretimi, istihdamı ve ihracatı Anadolu'nun dört bir köşesine yayıyoruz. Elbette Bayburt'ta bu büyük yürüyüşte hak ettiği payı alıyor ve almaya devam edecek. Yatırım teşviklerimizle, planlı sanayi alanlarımız, KOBİ’lerimize sağladığımız imkanlarla ve kalkınma projelerimizle son 23 yılda Bayburt'un kalkınma yolculuğuna güçlü bir ivme kazandırdık. Şehrimizde planlı sanayileşmenin önünü açmak, bu toprakları nitelikli yatırımlarla buluşturmak üzere Bayburt Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı çalışmalarına bugüne dek 258 milyon lira destek sağladık. KOBİ ölçeğindeki sanayi işletmelerimize modern ve güvenli üretim ortamları sunmak için 113 işyerinden oluşan Bayburt Sanayi Sitesi'nin çalışmalarına başladık. İstihdamın lokomotifi üretimin merkez üssü olacak bu altyapı güçlü enerji ve yol bağlantıları, ortak sosyal tesisler, idari birimler, depolama ve lojistik alanları ile esnafımızın yükünü hafifletecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle yürürlüğe giren yeni teşvik sistemiyle Bayburt'ta hayata geçen yatırımları güçlü ve kapsamlı şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Yeni teşvik sistemimizin ana bileşenlerinden Yerel Kalkınma Hamlesi ile atıl kaynakları üretime kazandırıyor ve istihdamı artırıyoruz. Yerelin ihtiyaçlarını yerinde çözüyor. Her bölgenin beceri ve teknoloji üretim kapasitesini yükseltecek projeleri hızla devreye alıyoruz" dedi.