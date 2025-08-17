×
Güncelleme Tarihi:

Bakan Kacır: Ülkemizi temsil eden gençlerimiz 4 bronz madalya kazanarak bize gurur yaşattılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 19:09

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "47 ülkeden 179 öğrencinin yarıştığı 21. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden gençlerimiz 4 bronz madalya kazanarak bize gurur yaşattılar" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tayland'da düzenlenen 21. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’nda Türkiye'yi temsil eden gençlerin 4 bronz madalya kazandığını belirterek, "47 ülkeden 179 öğrencinin yarıştığı 21. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden gençlerimiz 4 bronz madalya kazanarak bize gurur yaşattılar. TÜBİTAK bünyesinde yürütülen Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen öğrencilerimizi tebrik ediyor, ülkemizin yarınları için fedakarca emek veren değerli ailelerine, öğretmenlerimize, süreçte görev alan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

