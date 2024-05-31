Bakan Kacır: TÜRKSAT 6A ile birlikte kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacağız

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Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, şu ana kadar ürettiği en yüksek değere sahip milli teknoloji platformunu devreye almak için gün sayıyor. Daha önce yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydularını kendi kabiliyetleriyle geliştirme imkanını elde eden ülkemiz, tüm kritik bileşenleri yerli olarak üretilen TÜRKSAT 6A ile birlikte kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak" ifadelerini kullandı.

'HEM SİVİL HEM ASKERİ İLETİŞİM İÇİN KULLANILACAK'

Kacır, açıklamasının devamında TÜRKSAT 6A ile ilgili şu detayları açıkladı:

"TÜBİTAK UZAY liderliğinde, TUSAŞ, ASELSAN, CTECH iş birliğiyle Türk mühendisler tarafından geliştirilen, üretilen, test edilen ve 8 Temmuz haftasında fırlatılması planlanan TÜRKSAT 6A’nın kapsama alanı mevcut uyduların ötesine, Güneydoğu Asya ülkelerine ulaşacak, böylelikle 4,5 milyarlık bir nüfusa erişim sağlanacak. Hem sivil hem askeri iletişim için kullanılacak ve 15 yıldan daha uzun bir süre yörüngede görev yapacak olan yerli haberleşme uydumuz, ülkemiz için stratejik bir öneme sahip olmasının yanı sıra, bundan sonra gerçekleştireceğimiz uydu ve uzay projelerine büyük katkılar sunacak."