Bakan Kacır: Türkiye'yi bağımsızlaştıracak yerli ve milli her girişimin yanındayız

Haberin Devamı

TEKNOFEST, İstanbul'da ziyaretçilerine kapılarını açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da TRT Haber’de soruları yanıtladı. Bakan Kacır, TEKNOFEST'e gençlerin ilgisinin her yıl arttığını belirterek şöyle konuştu: "TEKNOFEST'in bu kadar coşkuyla gerçekleşmesi mutluluk verici. Her zamanki gibi muhteşem başladık. Milletimizin teveccühüyle muhteşem başladık. 2018'den bu yana 8. yılımız, 13. TEKNOFEST'imizi gerçekleştiriyoruz.

"11 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİYİ AĞIRLADIK"

Daha önce 4 kez İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Samsun'da, Gaziantep'te, Adana'da, Bakü'de ve Kıbrıs'ta TEKNOFEST'ler gerçekleştirdik. Her birinde bu muhteşem heyecanı ve coşkuyu milletimizle birlikte müşaade ettik. Bugüne kadar 11 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladık. Türk milleti gerçekten bağımsızlık aşkına sahip bir millet."

Haberin Devamı

"YAPAY ZEKA VERİ MERKEZİ ENDÜSTRİ BÖLGELERİ İNŞA EDECEĞİZ"

TEKNOFEST'in, "Milli teknoloji Hamlesi"ne sağladığı katkıya vurgu yapan Bakan Kacır, şöyle devam etti:

Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirme, kendi evlatlarının akıl teriyle üretebilme, ihraç edebilme yolculuğu, milletimizce en güçlü şekilde sahipleniliyor. TEKNOFEST kuşağıyla teknolojiyi kullanan değil, üreten ülke olacağız. Önümüzdeki dönemde kesintisiz enerji sunabileceğimiz yapay zeka veri merkezi endüstri bölgeleri inşa edeceğiz. Bilim insanlarının ve teknoloji girişimlerinin yararlanabileceği süper bilgisayar yatırımlarını da hızlandırıyoruz.

“KENDİ TEKNOLOJİMİZİ ÜRETMELİ VE KULLANMALIYIZ”

"İsrail tüm sivil teknolojileri kendi emelleri doğrultusunda acımasızca kullanabiliyor. Sivil teknolojiler maalesef silahlaştırılıyor. Biz, sadece savunmada değil tüm sanayi teknolojilerinde bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Haberleşme, ulaştırma ve tarım teknolojilerinde mutlaka bağımsız olmalıyız. Türkiye'yi bağımsızlaştıracak yerli ve milli her girişimin yanındayız. Tüm alanlarda kendi teknolojimizi üretmeli ve kullanmalıyız."