Bakan Kacır: Türkiye'ye İHA vermediler, dünyanın en gelişmiş İHA-SİHA'larını ürettik

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığının ve bağlı kurum ile kuruluşların 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Kacır, dünyanın çok boyutlu bir gerilim ikliminin içinde bulunduğunu belirterek, "Yerleşik sistemlerin çözülmeye başladığı, güç dinamiklerinde kırılmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Yeryüzüne barış ve refah sunması hayal edilen uluslararası sistem, insanlığa adalet getiremiyor, giderek zayıflıyor ve çözülüyor; istikrar ve güveni sağlamaktan uzaklaşıyor. Bölgesel ve küresel krizler kutuplaşmayı tetikliyor. Serbest ticaret yaklaşımı yerini gümrük duvarlarının yükselişine bırakıyor. Yerelde üretim, komşulardan ve müttefiklerden tedarik öne çıkıyor. Küresel rekabette güç dengesini yüksek teknoloji ve inovasyon kabiliyeti belirliyor. Göstergeler, ülkemizin en büyük ticaret ortağı konumundaki Avrupa’nın yarışta geri düştüğüne işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

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'EKONOMİMİZ KESİNTİSİZ YÜKSELDİ'

Uluslararası Para Fonu’nun bu yıl dünya ekonomisinin yüzde 3,2 Avro, Bölgesi’nin ise yüzde 0,8 büyüyeceğini öngördüğünü aktaran Kacır, "Böylesi bir dönemde, Türkiye olarak ekonomide fiyat istikrarını sağlamaya yönelik programla birlikte yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzdan taviz vermiyoruz. Son 22 yılda büyüme ortalamamız yıllık yüzde 5,4. Ekonomimiz 17 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Milli gelirimiz 1 trilyon 250 milyar doları aştı. Fert başı gelirimiz, 15 bin dolara erişti. Sanayi üretim endeksi pandemi öncesi döneme göre; Almanya’da yüzde 13; İtalya’da yüzde 6,7; Fransa’da yüzde 3,9 aşağıda seyrederken; Türkiye’de aynı dönemde yüzde 19,5 yükseldi" dedi.

'SANAYİDE ÇALIŞAN SAYIMIZI 6 MİLYON 700 BİNE ÇIKARDIK'

Türkiye'de sanayide çalışan sayısının 3 milyon 900 binden, 6 milyon 700 bine yükseldiğini kaydeden Kacır, "Sayıları 191’den 363’e yükselen Organize Sanayi Bölgeleri ve 45 Endüstri Bölgesini Türkiye’nin üretim üsleri haline getirdik. Sanayi sektörlerinde üretim ve ihracat rekorları kırdık. Otomotiv üretimimiz yıllık 357 binden 1 milyon 468 bine yükseldi, Türkiye Avrupa’nın en büyük üreticilerinden biri oldu. Beyaz eşya üretimimiz 6 milyon 700 binden 32 milyon 400 bine; ihracatımız 672 milyon dolardan 5,5 milyar dolara yükseldi. Avrupa’nın en büyük, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisiyiz. Çelik üretimimiz 16,5 milyon tondan 34 milyon tona yükseldi" diye konuştu.

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'İLAÇ ÜRETİMİMİZ 2 MİLYAR 400 MİLYON KUTUYA ÇIKTI'

Bakan Kacır, demir-çelik ihracatının 3,5 milyar dolardan 27 milyar dolara çıktığını belirterek, "Yeşil dönüşüm yatırımlarıyla karbon ayak izinin azaltılması ve sanayimiz için kritik önemi haiz paslanmaz çelik üretimi yatırımının ülkemize kazandırılması öncelikli hedefimiz. İlaç üretimimiz 969 milyon kutudan 2 milyar 400 milyon kutuya, ihracatımız 160 milyon dolardan 2 milyar dolara çıktı. Tıbbi cihaz ihracatımız 26 kat artarak 1,3 milyar dolara ulaştı. İlaç ve tıbbi cihazda Ar-Ge, Ür-Ge ve yerli üretimle küresel sağlık sektöründe rekabet gücümüzü arttırmak ve dışa bağımlılığımızı azaltmak için çalışmaya devam ediyoruz. Kimya ihracatımız 2,7 milyar dolardan 30 milyar dolara yükseldi."

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'ÜLKEMİZİ ZAYIFLATMAK İSTEYENLERİN AMBARGOLARIYLA MÜCADELE ETTİK'

Bakan Kacır, savunma sanayiine yapılan yatırımlarla ilgili de bilgi verdi. Türkiye'nin dört bir yanının ateş çemberiyle kuşatıldığını ifade eden Bakan Kacır, "Sınırlarımız dışından gelen tehditler, mücadele ettiğimiz terör belası ülkemizin kalkınma yolculuğuna uzun yıllar zarar verdi. Ülkemizi masada ve askeri sahada zayıflatmak isteyenlerin ambargolarıyla mücadele ettik. Savunma sistemlerini parasıyla dahi bize vermediklerini gördük. Bu tecrübe, savunma sanayiinde millî ve özgün teknolojiler geliştirmekten başka bir alternatifin söz konusu olmadığını gösterdi. Türkiye’ye İnsansız Hava Aracı vermediler, dünyanın en gelişmiş İHA’larını, SİHA’larını ürettik. İHA’larda kullandığımız kameraları vermediler. Çok daha ileri kabiliyetleri olan kameralar ürettik. Geliştirdiğimiz füzelerde kullandığımız motorları vermediler. Kendi imkanlarımızla turbojet motorları geliştirdik, ürettik. Herkes bilsin ki, hangi alanda, gizli açık ambargo konuyorsa, Türkiye o alanda daha büyük işler yapacaktır" dedi.

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'NİTLEİKLİ BİLİMSEL YAYIN SAYISIYLA ÜLKEMİZ DÜNYADA 14'ÜNCÜ'

Savunma sanayiindeki güçlü ivmeyi yüksek teknolojili diğer alanlara da taşıma gayretinde olduklarını vurgulayan Bakan Kacır, "Bunu mümkün kılacak altyapıyı adım adım inşa ettik. 104 teknoparkımızda bugün 11 binden fazla teknoloji girişimi, inovasyon odaklı projeler yürütüyor. Sayıları 1600’ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkeziyle özel sektörümüz Ar-Ge’ye öncülük ediyor. TÜBİTAK eliyle bu yıl 186 üniversite ve 2 bin 769 firmanın 9 bin 988 projesine 8,9 milyar lira destek sağlıyoruz. 22 yılda, teşviklerimiz neticesinde; yıllık Ar-Ge harcamalarımız 1,2 milyar dolardan 16,1 milyar dolara, Ar-Ge personeli sayımız 29 binden 291 bine çıktı. Beş misline çıkan uluslararası nitelikli bilimsel yayın sayısıyla ülkemiz dünyada 22’nci sıradan 14’üncü sıraya yükseldi" diye konuştu.

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HEDEF: YILDA EN AZ 1 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİ

Bakan Kacır, 1,5 yılda 45 bin Togg'un sahipleriyle buluştuğu bilgisini paylaşarak, "Elbette daha yapacak çok işimiz var. Bugüne kadar nasıl Togg'un yanında olmuşsak bundan sonra da Togg’u güçlü şekilde desteklemeye, Togg’un uluslararası ölçekte rekabetçiliğini sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Togg, bizler için yalnızca yerli ve milli elektrikli otomobil projesi değildir. Togg, iş birliği yaptığı Türk teknoloji girişimlerini geleceğe taşıyan bir lokomotiftir. Aynı zamanda; yılda 36 milyar dolar ile ihracat şampiyonu, binlerce emekçimizin çalıştığı otomotiv sektörünün rekabet gücünü koruma irademizin göstergesidir. Nitekim elektrikli otomobillere ve yeni teknolojilere yönelik gösterdiğimiz kararlılık; Ford, Toyota, Renault gibi birçok küresel markanın yeni nesil araç üretimlerini Türkiye’ye taşımasının önünü açtı. Aynı zamanda daha önce ülkemizde üretim gerçekleştirmeyen otomotiv markaları için ülkemizi çekim merkezi haline getirdi. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD; yıllık 150 bin elektrikli araç kapasiteli üretim tesisini ve yenilikçi teknolojilere yönelik Ar-Ge merkezini Manisa’da kuracak. Sektörümüze benzer nitelikte yeni yatırımlar kazandırmak adına küresel firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm bu çalışmaları Türkiye’mizi yüksek teknoloji üretim üssü yapma anlayışıyla sürdürüyoruz. Hedefimiz; yılda en az 1 milyon elektrikli araç üretim kapasitesine hızla ulaşmaktır. Batarya üretiminde, 2030 yılına kadar 80 Gwh kapasite oluşturmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

İLERİ TEKNOLOJİ YATIRIMLARI İÇİN 5 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

HIT-30 programında çip çağrısıyla da 65 nanometre ve daha ileri teknolojide yatırımlar için 5 milyar dolarlık destek sağlanacağını ifade eden Bakan Kacır, "Yenilenebilir enerji; yüksek teknoloji yatırım programımızın odak alanları arasında yer alıyor. Avrupa’da ve ABD’de 2030’a kadar 644 GW güneş, 336 GW rüzgar enerjisi yatırımı yapılması hedefleniyor. Ülkemizde de güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücünü her yıl 8 GW arttırmayı planlıyoruz. Bu yüksek talep, yenilenebilir enerji sistemlerinin üretiminde Türkiye için fırsatlar sunuyor. Güneş paneli üretiminde Avrupa’da lideriz. Rüzgar türbinlerinin kule, kanat ve jeneratör gibi bileşenlerini üretiyoruz" dedi.

'2024, ULUSLARARASI BİLİM OLİMPİYATLARINDA EN FAZLA MADALYA KAZANDIĞIMIZ YIL OLDU'

Bakan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri ile gençlerin destekçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, “Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’le bugüne kadar milyonlarca gencimizi teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandırdık. Binlerce girişimin doğmasına vesile olduk. Bu yıl Adana’da gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST AKDENİZ’de 50 yarışmada 1 milyon 650 binden fazla gencimiz ‘Milli Teknoloji Hamlesi için ben de varım’ dedi. 81 şehrimizde kurduğumuz 130 Deneyap Teknoloji Atölyesinde Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programını 4 bin 300 öğrencimiz tamamladı, 34 binden fazla öğrencimiz eğitimlerine devam ediyor. 100 firma ve 204 üniversitemizin iş birliğinde yürüttüğümüz Sektör Kampüste Programında öğrencilerimiz; blokzincir teknolojisi, yapay zekâ ile öneri sistemleri, endüstride dijital dönüşüm ve ileri imalat uygulamaları gibi alanlarda sektör profesyonellerinden eğitim alıyor. Milli Teknoloji Akademisi ile otonom sürüş teknolojileri ve çip tasarımı gibi teknolojilerde ülkemizin insan kaynağı havuzunu genişletiyoruz. 2002’de yaklaşık bin kişiyi ancak desteklemiş olan TÜBİTAK eliyle bu yıl 91 bin bilim insanı ve öğrencimize 3,3 milyar lira katkı sağladık. 2024, Uluslararası bilim olimpiyatlarında en fazla altın madalya kazandığımız yıl oldu. Öğrencilerimiz 17’si altın, toplam 73 madalyayla göğsümüzü kabarttı. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı’nda zirveye taşıyacak dönüşümün itici gücü girişimcilik, her daim ajandamızın üst sıralarında yer alıyor.” diye konuştu.

'KOBİ’LERİMİZ İÇİN DEPREM BÖLGESİNDE BİN 600 YENİ İŞ YERİ İNŞA EDECEĞİZ'

Afet bölgelerine yapılan destekler ve yatırımlarla ilgili de bilgi veren Bakan Kacır, "Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz eliyle; afet illerimizde gerçekleştirilen 282 projeye 2,9 milyar lira destekte bulunduk. Depremden yoğun olarak etkilenen 65 ilçemizde gerçekleştirilen yatırımları, en üst seviyede yatırım teşvikleriyle destekliyoruz. Bu kapsamda 204 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip, 52 bin 861 kişiye istihdam sağlayacak bin 120 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Deprem felaketinden etkilenen 57 bin 155 KOBİ’ye KOSGEB eliyle 18,6 milyar lira kaynak sağladık. Dünya Bankası’ndan sağladığımız 600 milyon dolarlık finansmanla KOBİ’lerimiz için deprem bölgesinde bin 600 yeni iş yeri inşa edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.