Bakan Kacır: Türkiye’nin yeşil dönüşüm hedeflerine erişmesi için çalışıyoruz

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Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin yeşil dönüşüm hedeflerine erişmesi için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile düzenlenen COP31: 35'e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü Toplantısı'na iştirak ettik. Liderler Zirvesi kapsamında 'Yeşil Sanayileşme Fırsatını Değerlendirmek: Her Ekonomi İçin Yatırım, İstihdam ve Büyüme' Üst Düzey Diyaloğunu gerçekleştirdik. Emisyonları azaltırken üretim kapasitesini ve teknolojik yetkinlikleri artıran, ülkelerin kalkınma hedeflerini destekleyen ve refahı büyüten bir sanayi geleceği için ortak irademizi ortaya koyduk. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında öncülük ettiği girişimlerle, yeşil sanayileşmenin sunduğu fırsatların tüm ekonomiler için erişilebilir bir kalkınma imkânına dönüşmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz.”