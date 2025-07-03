Bakan Kacır: Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında proje başına 2 milyon liraya kadar destek vereceğiz

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SOGREEN) kapsamında 15 kalkınma ajansının yaklaşık 600 milyon lira tutarındaki teklif çağrılarını ilan ettiğini ve bakanlık olarak proje başına 2 milyon liraya kadar destek vereceklerini söyledi.

Bakan Kacır, Kilis Organize Sanayi Bölgesi Tekstilkent'te düzenlenen "Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi İmza Töreni"nde kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Yeni yatırımların hayata geçirildiğini belirten Kacır, "GAP Bölge Kalkınma İdaremiz ve İpekyolu Kalkınma Ajansımız destekleriyle hayata geçirilen, tekstilden kültür turizmine, tarımsal altyapıdan gıda sanayine ve sosyal girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede, 12 yeni projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle, şehrimizde hayata geçireceğimiz 4 projenin de imzasını atıyoruz." diye konuştu.

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Milli gelirin son 23 yılda 236 milyar dolardan 1,3 trilyon dolara yükseldiğini ifade eden Kacır, şunları söyledi:

"Kişi başı milli gelirde 15 bin doları yakaladık. Planlı sanayi alanları, nitelikli insan kaynağı ve güçlü lojistik bağlantılarıyla ülkemizi küresel üretim üssü konumuna taşıdık. Artık kendi SİHA'larını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını tasarlayan ve üreten bir ülkeyiz. Milletimizin 60 yıllık yerli ve milli otomobil hayalini, elektrikli ve akıllı aracımız TOGG'la gerçeğe dönüştürmüş bir ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yüksek teknoloji ve katma değer üreten, refahı yurt sathına daha dengeli yayılmış ve topyekun kalkınmış Türkiye hedefiyle 81 ilimizin tamamını yeni projelerle ilmek ilmek dokuyoruz."

Kilis'te 2002 öncesinde KOSGEB desteklerinden yararlanmış işletme yokken son 23 yıl içinde 3 bin 222 KOBİ'ye 678 milyon lira destek verdiklerini hatırlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Şehrimizde gerçekleşecek yatırımlar için 262 teşvik belgesi düzenledik. 31,1 milyar lira sabit yatırımın ve 8 bin 500'den fazla istihdamın önünü açtık. Yeni modelimizdeki sektörel ve bölgesel teşvikler kapsamında, Kilis'te yapılacak imalat sanayi yatırımlarında istihdam edilecek çalışanların SGK işveren paylarını 12 yıl boyunca bakanlığımız karşılayacak. 10 yıl süreyle de çalışanlarımız için sigorta primi desteği sağlıyoruz."

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KİLİS TEKSTİLKENT 2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK



Kilis'in sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmeye ve şehri yeni yatırımlarla ihya etmeye kararlı olduklarını aktaran Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün devreye alacağımız 12 ve imzasını atacağımız 4 yeni yatırım, Kilis'imizin Türkiye Yüzyılı yolculuğumuza üretimle, istihdam ve turizmle katkı vermesi için kararlılığımızın nişanesidir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz 12 proje arasında yer alan Kilis Tekstilkent projesiyle Kilis'te tekstil sektörünün gelişimi için önemli bir adım atıyoruz. Kilis Organize Sanayi Bölgemiz bünyesinde halihazırda 250 kişiye istihdam sağlayan bu tesis, tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 2 bin vatandaşımıza ekmek kapısı olacak."

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BAKANLIKTAN SOGREEN PROJESİNE 2 MİLYON DESTEK



Bakanlık olarak Türkiye'nin kalkınmasına fayda sağlayacak her projeyi desteklediklerini anlatan Kacır, "Bugün güzel bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SOGREEN) kapsamında 15 kalkınma ajansımız, yaklaşık 600 milyon lira tutarındaki teklif çağrılarını ilan ediyor. Kilis'imiz de yer alan girişimciler ile kooperatifler ve üretici birliklerinin de yararlanacağı Hızlandırıcı Hibe Desteği Programları ile yeşil dönüşüme öncülük edecek ve yeni istihdam oluşturacak iş fikirleri ve yatırımlar hayata geçirilecek. Bu kapsamda proje başına 2 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Şehrimizi inşallah önümüzdeki dönemde daha fazla eser ve hizmetle donatacağız. Kilis'i Türkiye Yüzyılında yeni projeler ile taçlandırmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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Suriye'de yeni bir dönemin başladığını hatırlatan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Komşumuz Suriye yeniden inşa ve ihya edilecek. Sizlerin ellerinden tuttuğu 100 binlerce, ana dili gibi Türkçe konuşan Suriyeli, önümüzdeki dönemde adeta Türkiye'nin kültür elçileri, ticaret elçileri, paydaşları ve ortakları olarak Suriye'yi yeniden ayağa kaldıracaklar. Şimdi daha fazla yatırım ve ticaret yaptığımız daha güzel günlerde birlikte olacağız. Bu bölgenin tıpkı tarihte olduğu gibi yeniden üretimin, ticaretin merkezi olduğu bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Hükümetimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçireceği dev altyapı projeleriyle, Amanos Tüneli ile bu bölge Gaziantep ve Kilis üretimin merkezi ve Akdeniz havzası olacak. İnşallah Akdeniz'den bütün ürünlerimiz çok daha hızlı şekilde dünyaya açılacak."

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Programa AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu ile bazı kurum müdürleri katıldı.