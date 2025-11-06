Bakan Kacır: Türkiye, en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldi

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Şırnak’a geldi. Şırnak Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Kacır, valilik şeref defterini imzalayarak, Vali Birol Ekici ile bir süre kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kacır’a Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Kalkıma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam, Belediye Başkanı Mehmet Yarka eşlik etti.

Bakan Kacır, daha sonra beraberindekilerle AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek partililerle görüştü. Burada konferans salonunda konuşan Bakan Kacır, 23 yılda birçok reformlara imza atıldığını ifade ederek, “AK Parti iktidarları 23 yılda Türkiye'yi baştan başa eserlerle, hizmetlerle donattığımız bir döneme taşıdı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda asırlık eserlere, projelere imza attık. ‘Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’, ‘Her şey Türkiye için’ diyerek çıktığımız bu yolda, ‘Türkiye'nin kuzeyinde ne varsa güneyinde o olacak. Batısında ne varsa doğusunda o olacak’ diyerek çıktığımız bu yolda, eğitimden, sağlığa, ulaştırmadan, gençliğe, kültürden, turizme, sanayiye, teknolojiye, enerjiye, her alanda dev işlere ve reformlara imza attık” dedi.

‘TÜRKİYE'Yİ ARAŞTIRMAYLA, GELİŞTİRMEYLE, İCATLA, İNOVASYONLA, YENİLİKLE BİZ TANIŞTIK’

Türkiye’nin 36 milyar dolar olan ihracatının 270 milyar dolara yükseltildiğini belirten Bakan Kacır, “Türkiye bugün elde ettiğimiz kazanımlarla kendi ayaklarının üzerinde çok daha güçlü şekilde durabilen, teknolojide, sanayide, ekonomide tam bağımsızlık yolunda muazzam başarılara imza atmış ve Avrupa'nın üretim merkezi haline gelmiş bir ülke oldu. Bugün Avrupa'da demir çelik üretiminde Türkiye 1 numara. Avrupa'da ticari araç üretiminde Türkiye 1 numara. Beyaz eşya üretiminde Türkiye 1 numara. Güneş paneli üretiminde Türkiye 1 numara. Türkiye Avrupa'nın, bölgesinin ve dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldi. Türkiye'nin sanayii katlanarak büyüdü. 36 milyar dolar olan ihracatı 270 milyar dolara yükselttik. 8 misline çıkarmış olduk. Düşünebiliyor musunuz? Bizden önce de çok iktidar vardı. 60'a yakın hükümet kuruldu bizden önce. Ama onlar 1 birim ihracat düzeyine gelebilmişlerse, bizden önceki 60 hükümet 1 birim ihracat düzeyine gelebilmişse biz onun üzerine 7 birim ekledik. Alın teriyle ekledik, akıl teriyle ekledik. Emekle, gayretle, inançla, heyecanla coşkuyla azimle ekledik, üreterek ekledik. Bütün bunları kurduğumuz altyapılarla yaptık. Organize sanayi bölgeleriyle yaptık. Türkiye'nin OSB'lerinde 11 bin fabrika üretim yapıyordu. Şimdi 61 bin fabrika üretim yapıyor. 415 bin kişi çalışıyordu. Şimdi 2 milyon 700 bin kardeşimiz çalışıyor. Türkiye'yi araştırmayla, geliştirmeyle, icatla, inovasyonla, yenilikle biz tanıştık. Türkiye'nin dört bir yanında teknoparkları biz inşa ettik. Bugün Türkiye'nin teknoparklarında 12 bin firma araştırma, geliştirme, inovasyon, icat yapıyor. Türkiye'de ARGE insan kaynağını 29 binden 311 bine çıkardık. Üniversitelerimizin sayısını 208'e çıkardık. ‘Üniversitemiz olmayan ilimiz kalmayacak’ dedi Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimizi yüksek öğrenim imkanlarıyla buluşturduk” diye konuştu.

‘EN BÜYÜK PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRİYORUZ, O DA TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DİR’

Terör meselesinin gündemden çıkarılacağını ifade eden Bakan Kacır, “Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki bütün bu eserlerin yanında bütün bu hizmetlerin yanında bütün bu projelerin yanında şimdi çok daha büyük bir projeyi en büyük projemizi hayata geçiriyoruz. O da Terörsüz Türkiye'dir. Allah'ın izniyle Kendi imkanlarımızla, kendi evlatlarımızın alın teri ile akıl teri ile geliştirdiğimiz sistemler sayesinde huzuru hakim kıldığımız, güven iklimi oluşturduğumuz bu coğrafyada artık terör meselesini tümüyle çıkarıyoruz. Bu muazzam bir iştir. Sadece Türkiye'nin meselesi değildir. Komşularımızın ve bölgemizin, huzura, güvene, istikrara kavuşması meselesidir. Bazen hayıflanıyoruz değil mi? Türkiye'de şehirlerimiz arasında, bölgelerimiz arasında gelişmişlik farkı var. Bizler bu farkı hızla kapatmak için bu gayretleri ortaya koyuyoruz. Ama bu fark sadece Türkiye'nin kendi iç meseleleriyle ilgili değil. Bir tarafta batımızda gelişmiş dünya var. Daha hızlı kalkınmış, büyümüş Avrupa var. Kalkınma yolculuğunda farklı bölgeleri sömürmüş, haksızlıklar yapmış. Böyle de bir gerçeklik var. Ama elbette ki o kalkınmanın, o gelişmişliğin Türkiye'nin batısındaki illere getirdiği bir avantaj da var. Ama doğumuza, güneyimize baktığımızda sorunlarla boğuşan 10 yıllardır istikrara koşamamış ülkeler var. Şimdi artık bölgenin en büyük ülkesi olarak en önemli üretim gücü olarak, nüfus gücü olarak, Türkiye'nin kendi ayaklarının üzerinde durması sahada, masada, dünyada söz sahibi olan bir ülke konumuna yükselmiş olması, üretim gücünü, teknoloji gücünü yükseltmiş olması ve nihayetinde Terörsüz Türkiye ile Terörsüz Ortadoğu'yu bölgedeki diğer ortaklarımızla, paydaşlarımızla birlikte inşa edecek olmamız, tüm bölge ülkelerinde kalkınmayı hızlandıracak, refahı yükseltecek” dedi.

‘ELİMİZDE KOCAMAN BİR IRAK PAZARI POTANSİYELİ VAR’

Irak pazarına yapılacak ihracatların artması için sanayiinin güçlendirileceğini belirten Bakan Kacır, “Bölgede sorunların çözülmesi batıyla ne kadar büyük iş birliği yapabiliyorsak doğuyla da artık çok daha fazla iş birliği yapmamızı mümkün hale getirecek. Irak'la, Suriye ile önümüzdeki dönemde ticaretimiz hep birlikte şahit olacağız, göreceğiz ki katlanarak artacak. Ve şimdi bizler hep beraber yeni bir yolculuğa çıkacağız. Şırnak bu kalkınma yolculuğunun Allah'ın izniyle lokomotif şehri olacak. Peki nereden başlayacağız? Yerelin değerlerini ekonomik katma değere dönüştüreceğiz. Her neye sahipsek önce ona daha fazla değer katacağız. Bu anlayışla kalkınma ajanslarımız çalışıyor. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Çalışıyor. Bugüne kadar 1 milyon 300 bin lira tutarında projeyi Şırnak'a bu anlayışla sunduk. Ama şimdi vites yükseltme zamanı. Burada sayın milletvekilimiz haklıdır. Sayın belediye başkanımız, il başkanımız haklıdır. Şimdi hızlanmamız lazım. Çünkü önümüzde çok geniş bir fırsat koridoru oluşuyor. Bu koridorun hakkını vermemiz lazım. Fırsatlar onlara hazır olanlar için vardır. Bizim hızla önümüzdeki yeni fırsat hatlara hazır hale gelmemiz lazım. Ne var elimizde? Elimizde kocaman bir Irak pazarı potansiyeli var. Türkiye, Irak halihazırda mobilya ihracatı yapıyor. Türkiye dünyanın dört bir yanına mobilya ihracatı yapıyor. Yaklaşık 4,5 milyar dolar ihracatın 600 milyon dolarını Irak'a yapıyoruz. Ama Şırnak'ın bundaki payı şu anda yaklaşık 45 milyon dolar. O vakit önümüzde bir fırsat penceresi var. Şimdi inşallah Şırnak'ta mobilya sanayini güçlendireceğiz ve bu ihracatımızı nasıl Türkiye'nin ihracatını 36'dan 270'e, 8 misline çıkarmışsak en az 8 misline hep beraber Şırnak olarak çıkaracağız. Elimizde asfaltitin var. 100 milyon tonun üzerindeki asfaltitini katma değerli ürünlere dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.

‘ALLAH'IN İZNİYLE MUTLAKA HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ’

Yatırımcılara vergi indirimi ve sigorta desteğinin verildiğini ifade eden Bakan Kacır, “Elimizde yer fıstığı var. Yılda 35 bin ton yer fıstığı üretiyoruz. Türkiye'de ilk 3'e girdik Şırnak olarak. Bütün bu hikayede kalkınma ajanslarımızın, GAP Bölge Kalkınma İdaremizin de çok öncü bir rolü oldu. Sizlerle birlikte gayret ettiler, çalıştılar ve yer fıstığı üretimini her geçen yıl katlayarak büyüttüler. Ama mesele yer fıstığı üretmek değil, yer fıstığını işlemek. Yer fıstığına katma değer katmak. Her bir kilogramda 2 misli, 5 misli, 10 misli nasıl katma değer oluştururuz? Bunun sanayiini inşa etmek, bunu da inşallah elbirliğiyle hayata geçireceğiz. Burası bir sınır şehri ve muazzam bir sınır hareketliliği var. Buradan yılda 1 milyon 300 bin TIR sınırda hareket ediyor. O vakit önümüzdeki dönemde bu kara araçlarına yönelik aksamların, parçaların üretilmesi konusunda Şırnak'ta sanayi yatırımlarını hızlandırmalıyız. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ne yapıyoruz? Bir yandan OSB'lerin altyapı işlerini hızlandırıyoruz. Bir an evvel hem Cizre OSB'de hem merkezde bu altyapı meselesini bitireceğiz inşallah. Silopi’de de yeni bir organize sanayi bölgesini inşallah beraber bitireceğiz. Dolayısıyla sanayi yatırımları için bu altyapıları hazır hale getireceğiz. Başka ne yapmamız lazım? Müteşebbisleri harekete geçirmemiz lazım. Onları teşvik etmemiz lazım. O vakit işte bu Şırnak için öncelikli meselelerde mevcut teşviklerimizin desteklerimizin misli misli üstünde teşvikler vermeliyiz. Bunu da başlattık. Geçtiğimiz aylarda ilan ettik. Bu alanlardaki her bir yatırıma 240 milyon lira finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si tutarında vergi indirimi sağlıyoruz. 14 yıla kadar sigorta primi desteklerini bakanlık olarak biz veriyoruz. Yani çalışanların sigorta primlerini bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Ne gerekiyorsa onu yapacağız ama Allah'ın izniyle mutlaka hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

‘TÜRK’Ü İLE KÜRT’Ü İLE TAM BAĞIMSIZLIK YOLCULUĞUNDA EL ELE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Gabar Dağı’nda günlük 80 bin varil petrolün çıkarıldığını hatırlatan Bakan Kacır, şöyle konuştu:

“Hep hayıflanıyorduk. Burnumuzun dibinde Irak'ta petrol var. Suriye'de petrol var. Bizde evet Batman'da bir miktar var ama ‘bütün doğumuz, güneydoğumuz gerçekten elimizdeki petrol varlığı bundan mı ibaret’ diye yıllardır hayıflanıyorduk değil mi? Allah rahmet eylesin merhum cumhurbaşkanlarımızdan, başbakanlarımızdan birisi ‘petrol vardı da biz mi içtik’ demişti. Ama nihayetinde bölgeye güvenin hakim olması, huzurun hakim olması ve devlet iradesinin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en güçlü şekilde tahkim edilmesi sayesinde, işte az önce oradaydık. Gabar'da şehitlerimizin Esma Çevik'in, Aybüke Yalçın'ın isimlerini verdiğimiz kuyulardan şimdi günde 80 bin varil petrol üretiyoruz. Ama biz bilgi aldık ki çok daha fazlası için de muazzam bir çalışma var, muazzam bir gayret var. İnşallah ümit ederim ki yeni müjdeler de gelecek. Birileri bu işleri küçümsemek isteyebilirler. Her başarımızın ardından maalesef farklı karalama çabaları içine girme gayreti gösterebilirler. Ama biz ne onların o sözlerine aldırış ederiz ne bu yoldan döneriz. Türkiye olarak, Türk'ü ile Kürt'ü ile tam bağımsızlık yolculuğunda el ele yürümeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Tabii gelmişken iki haberi daha sizinle paylaşmak istiyorum. Şırnak'ta çok genç kardeşimiz var. Çok güzel çocuklarımız var, pırıl pırıl. Biz burada Dene-yap Teknoloji Atölyesi kurduk. Geleceğin teknoloji yıldızları programında yetiştiriyoruz onları. 11 yaşından itibaren onlara robot öğretiyoruz. Yazılım öğretiyoruz. Siber güvenlik öğretiyoruz. Yapay zeka öğretiyoruz. Ve görüyoruz ki muhteşem bir potansiyel var. Şimdi o potansiyelden daha fazla yararlanmak istiyoruz. Sayın Valimizle de konuştuk. Çok da güzel bir hazırlık yapmış kendisi. Nuh'un gemisine benzeyen bir binayı inşallah yapacağız ve onun içini de inşallah TÜBİTAK olarak donatacak ve Şırnak'ın çocuklarına bir bilim merkezi armağan edeceğiz. Bir de biz tabii dünyanın en büyük teknoloji festivallerini düzenliyoruz Türkiye'de. Teknofest'leri düzenliyoruz. 2018'den bu yana, Türkiye'nin dört bir yanından, dünyanın dört bir yanından yüz binlerce genç her yıl TEKNOFEST'e katılıyor. İstiyoruz ki üniversitelerdeki gençlerimiz hayallerini araştırma, geliştirme, proje ve girişime dönüştürecekleri bu süreçlere daha fazla katılsınlar. Onlara bu imkanları daha fazla sunalım. Şırnak Üniversitemize de bu hedef doğrultusunda bir Milli Teknoloji Merkezi'ni inşallah kazandıracağız. Türkiye'nin hayallerine Şırnak'ın gençleri istikamet çizecek. Türkiye'nin geleceğini onlar daha aydınlık kılacak ve bayrağımızı onlar çok daha yükseğe Allah'ın izniyle çıkaracaklar.”