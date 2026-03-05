Bakan Kacır: Türkiye elektronik harpte dünyanın en başarılı birkaç ülkesi arasında

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatyalı İş Adamları Derneği'nin (MİAD) geleneksel iftar programına katıldı. Programa Bakan Kacır’ın yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, MİAD Başkanı Yunus Aktaş ve çok sayıda Malatyalı iş insanı katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, iftar yemeğinin ardından yapılan konuşmalarla devam etti. Program kapsamında Malatya’da kurulması planlanan Bilim Merkezi için protokol imzaları da atıldı.

'DÜNYA BİR TEKNOLOJİ SAVAŞININ ARASINA SIKIŞTIRILMAK İSTENİYOR'

Programda konuşan Sanayi e Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dünyanın dört bir tarafından sorunlar eksilmiyor, artıyor. Türkiye adeta bir ateş çemberinin ortasında. Dört yıla yakın zamandır devam eden kuzeydeki savaşın ne zaman biteceğine dair kimsenin gerçekçi bir öngörüsü maalesef yok. Çok uzun süredir devam eden ve hala en temel insani haklarından mahrum bırakılan Gazzeli kardeşlerimizin üzerinde süren soykırım hepimizin içini acıtıyor, yüreğini dağlıyor. Şimdi yine yanı başımızda, komşumuz İran bir savaşa sahne oluyor. Görünen o ki dünyada maalesef hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme adım attık. 80 yıla yakın zamandır dünyaya serbest ticaretten bahsedilmişti, küreselleşmeden bahsedilmişti; liberal ekonominin ve özelleşmenin dünyanın dört bir yanına refah getireceği anlatılmıştı. Evet, dünya bu dönemde gerçekten zenginleşti; fakat dünyadaki adaletsizlikler ve eşitsizlikler maalesef son bulmadı. Bugün artık bizzat bu küreselleşme hikayesinin müellifleri, bu hikayenin böyle devam etmeyeceğinden bahsediyorlar. 'Serbest ticaret ve küreselleşme dönemi geride kaldı' diyorlar. Dünya bir ticaret savaşının, bir teknoloji savaşının arasına sıkıştırılmak isteniyor. Böylesi bir dönemde ülke olarak bizler, bu zor coğrafyada her daim hür ve bağımsız yaşama iddiasına sahip Türk milleti olarak hamdolsun; ülkemizi, vatanımızı bütün bu olumsuzluklardan muhafaza etme konusunda canla başla gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'SADECE GÜÇLÜ BİR ORDUYA SAHİP OLMANIZ YETMEZ'

Haberin Devamı

Bakan Kacır, "Asla taviz vermeyeceğimiz bir prensibimiz, bir ilkemiz var. Bu vatanın bir metrekaresine, 86 milyonun tek bir ferdinin kılına zarar verilmesine Allah’ın izniyle asla izin vermeyeceğiz. Cephede güçlü değilseniz masada da güçlü olamazsınız. Askeri gücün en önemli bileşenlerinden biri de ordunuzdur. Güçlü bir orduya sahip olmalısınız. Hamdolsun, Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçiğin ordusu, dünyanın en güçlü ordularından biridir. Ama sadece güçlü bir orduya sahip olmanız yetmez; ordunun en ileri teknolojilerle donatılması gerekir. En ileri teknolojilerden istifade etme kabiliyetinizin de olması gerekir. Hamdolsun, son 23 yılda Türkiye savunma sanayiinde attığımız adımlarla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünyanın en modern ve en ileri teknolojilere sahip savunma sistemlerini kullanabilmesi mümkün hale geldi" dedi.

Haberin Devamı

'TÜRKİYE BUGÜN ELEKTRONİK HARPTE DÜNYANIN EN BAŞARILI BİRKAÇ ÜLKESİ ARASINDA'

Türkiye bugün, harp paradigmasını değiştiren insansız hava araçları alanında yüzde 60’lık pazar payıyla dünyada bir numara. Türkiye bugün tek motorlu SİHA’sıyla, havadan havaya füzelerle diğer uçakları vurma kabiliyetine sahip dünyadaki tek ülke. Türkiye bugün kendi hava savunma sistemlerini geliştiren ve üretebilen, kendi seyir füzelerini geliştiren ve üretebilen, balistik füzelerini geliştiren ve üretebilen bir ülkedir. Bütün bunları teknolojinin en ileri imkanlarıyla hayata geçiren bir ülkedir. Türkiye bugün elektronik harpte dünyanın en başarılı birkaç ülkesi arasında. Türkiye bugün görüntüleme uydularını ve haberleşme uydularını üretebilen sayılı ülkeler arasındadır. Türkiye bugün siber kabiliyetlerde dünyanın en ileri ülkeleri arasındadır. Bütün bu imkan ve kabiliyetler altın tepside Türk milletine sunulmadı. Bilakis Türk milleti hep birlikte canını dişine taktı; her türlü ambargoyu, gizli açık her türlü kısıtlamayı gayretle, azimle ve cesaretle aşmayı başardı. Bunun nihayetinde Türk milleti Bayraktar’la, ANKA’yla, AKSUNGUR’la, AKINCI’yla, HÜRKUŞ’la, HÜRJET’le, ATAK’la, GÖKBEY’le, KAAN’la ve KIZILELMA’yla mührünü gökyüzüne vurmuştur" diye konuştu. (DHA)