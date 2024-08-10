Bakan Kacır: Türkiye dünyanın en önemli üretim güçlerinden biri

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'daki programının ardından AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesinde konuşma yapan Bakan Kacır, AK Parti'nin 23. yaş ve 22. iktidar yılını kutlamakta olduklarını belirterek, "Türkiye AK Parti iktidarları sayesinde bir üretim üssü haline geldi. Sadece bölgesinin değil dünyanın en önemli üretim güçlerinden biridir bugün" dedi.

AK PARTİ İKTİDARLARININ RAKAMLARINI ANLATTI

Türkiye'nin beyaz eşya üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada olduğunu söyleyen Bakan Kacır, "Türkiye, demir çelik üretiminde ise Avrupa'da ilk 2 ülkeden biridir. Türkiye güneş paneli üretiminde Avrupa birincisi, dünya 4’üncüsüdür. Biz bu bahsettiğimiz başarıları AK Parti iktidarları döneminde gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımlarıyla hayata geçirdik. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de 191 organize sanayi bölgesi vardı. Bugün Türkiye'de 361 organize sanayi bölgesi var. AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'de 43 endüstri bölgesi inşa ettik. AK Parti iktidarları döneminde OSB'lerde bacası tüten fabrikaların sayısı 11 binden, 58 bine yükseldi. 47 bin fabrika, organize sanayi bölgelerinde AK Parti iktidarı döneminde üretime geçti. AK Parti iktidarı döneminde organize sanayi bölgelerinde çalışan sayımız 415 binden, 2 milyon 600 bine yükseldi. AK Parti iktidarları döneminde toplam sanayi istihdamımız 3 milyon 900 binden, 6 milyon 700 bine yükseldi. Otomotiv üretimimiz yıllık 350 binden, 1 milyon 470 bine yükseldi. Türkiye Avrupa'nın 3. büyük otomobil üreticisi oldu. Beyaz eşya üretimimiz 6,5 milyondan 32,5 milyona yükseldi. Demir çelik üretimimiz 16 milyon tondan 33 milyon tona yükseldi. İlaç üretimimiz 969 milyon kutudan 2 milyar 400 milyon kutuya yükseldi. AK Parti iktidarları döneminde ihracatımız yıllık 36 dolardan 261 milyar dolara yükseldi. Ve Türkiye'nin bugün gerçekleştirdiği ihracatın yüzde 95'i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Dünya ticaretinden aldığımız payı, AK Parti iktidarları döneminde binde 5'ten yani yüzde 0,5'ten, yüzde 1'in üzerine çıkardık. Dünya ticaretinde adeta ülkenin üzerine bir Türkiye daha ilave ettik" diye konuştu.

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MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli teknoloji hamlesinin gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Kacır, "Milli teknoloji hamlesi, Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsız olmasının adıdır. Kendi ihtiyaçlarını, kendi evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle karşılayabilen bir ülke olma yolculuğumuzun adıdır. Milli teknoloji hamlesi, parasını versek dahi bize vermedikleri ne varsa bu ülkenin kendi imkanlarıyla geliştirmenin ürettiği değerleridir" dedi.

Bakan Kacır, "40 yıla yakın zamandır evlatlarımızı şehit veren bir ülkeyiz. Sadece Doğu'da ve Güneydoğu'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında alçak terör saldırılarıyla, arkalarında kimlerin olduğunu çok iyi bildiğimiz terör saldırılarıyla millet olarak evlatlarımızı şehit verdik. Ve gördük ki anladık ki ancak savunma sanayiinde yerlileşme ve millileşme adımlarını gerçekleştirebilirsek o zaman bu ülkede terörün kökünü kazıma imkanına sahip olacağız" dedi.

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'HASIMLARIMIZ ENDİŞE DUYABİLİR, TÜRK MİLLETİNDEN KORKABİLİRLER'

Savunma sanayiinde yüzde 20'lerde olan yerli ürün payının yüzde 80’e yükseltildiğini kaydeden Bakan Kacır, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"AK Parti iktidarlarına kadar, Türkiye'nin havacılık tarihi, sanayileşme tarihi adeta akamete uğratılmış hikayeler tarihine dönmüştü. Ne zaman ki bir sağlam irade Türkiye'de idarenin başına geldi. Ne zaman ki Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de milli teknoloji hamlesini başlattı. Bu ülkenin öz evlatlarının alın terine, akıl terine güvendi. Önlerindeki engelleri tek tek kaldırdı. Yeri geldi dünyaya meydan okudu. İşte o zaman Türk milletinin öz evlatları Bayraktar'la, Anka'yla, Akıncı'yla, Aksungur ile Hürkuş'la, Hürjet'le, Kızıl Elma'yla Türk'ün imzasını gökyüzüne attılar. Savunma sanayiinde sadece hava araçlarında değil, roket sistemlerinde füzelerde, Gökdoğan'la, Bozdoğan'la, Atmaca’yla ve uzaya gönderdiğimiz milli uydularımızla İmece'yle, TÜKSAT 6A'yla adeta tarih yazdık, yazıyoruz, yazmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde kara araçlarında, MİLGEM projeleriyle deniz araçlarında, TCG Anadolu gibi uçak gemilerini yerli ve milli olarak üreterek ve geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirdiğimiz Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin akabinde dünyaya duyurduğumuz çelik kubbe hava savunma sistemimizle dost düşman bütün dünyaya mesaj vereceğiz. Dostlarımız itimat içinde olsunlar, huzur içinde olsunlar, güven içinde olsunlar. Hasımlarımız endişe duyabilir, Türk milletinden korkabilirler."

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'SIRT SIRTA VERDİK'

30 yıl süren Karabağ işgalini Azerbaycan Türkleriyle omuz omza, sırt sırta vererek Türk savunma sanayii sistemleriyle, Türk SİHA’larıyla sonlandırıldığını belirten Bakan Kacır, "Paramparça etmek istedikleri Libya'da birliği bütünlüğü sağlamak adına adım attık, Türkiye'nin savunma sistemleriyle adeta harp paradigmasını Libya çöllerinde değiştirdik, dönüştürdük. İşte bütün bunlar bundan sonrası için yapacaklarımızın apaçık işaretidir. Türk milleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam bağımsızlık yolculuğuna durmadan, duraksamadan devam edecek. Sadece savunma sanayii değil; sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarında enerjiden sağlığa, tarımdan gıdaya, ulaştırmadan finans teknolojilerine, tüm alanlarda kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen bir ülke olacağız" dedi.

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'YAPARSA RECEP TAYYİP ERDOĞAN YAPAR, YAPARSA AK PARTİ YAPAR'

Savunma sanayiinde destan yazdıklarını belirten Bakan Kacır, "Terörü topraklarımızdan sildik, kazıdık attık. Bununla yetinmedik. Hemen sınırımızın öte yanında kurulmaya çalışılan teröristleri de yırtıp attık. Arkalarında hangi ağababaları olursa olsun. İşte bu anlayışla terörden temizlediğimiz topraklarda şimdi petrol buluyoruz. Vaktiyle Türkiye'de uzun yıllar yönetimde kalmış bir isim 'Türkiye'de petrol vardı da biz mi içtik' demişti, hatırlayın. Kim neyi içti bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki Türkiye terörden temizlediği topraklarda yerin altındaki petrol kaynaklarını artık buluyor. İşte Gabar'da petrol keşfettik. Ve 37 kuyuda bugün, günde 42 bin varil petrol üretiyoruz. Ve bu üretimi 100 bin varile çıkaracağız. Kimseden çekinmedik. Kimseden korkmadık. Mavi vatanda doğal gaz keşfettik. Karadeniz'de 710 milyar metreküp rezerv keşfi yaptık ve hedefimiz 2028 yılına geldiğimizde Türkiye'nin toplam gaz ihtiyacının yüzde 30’unu kendi imkanlarımızla karşılıyor olmak. Yakın zamanda nükleer santral devreye girecek. 50 yıldır bu ülkede nükleer santral konuşuluyor. Kimse yapmadı, yapamadı. Belki yapmaya cesaret edemedi. Ama onu da Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. Yaparsa AK Parti yapar" diye konuştu.

'CARİ AÇIK MESELESİ VAR'

Türkiye'nin cari açık meselesi olduğunu söyleyen Bakan Kacır, "Bunu hepimiz biliyoruz. Dünyaya sattığımız ürünlerden ve hizmetlerden elde ettiğimizden daha fazla bir bedeli dünyadan aldığımız ürün ve hizmetlerden elde ettiğimizden daha fazla bir bedeli dünyadan aldığımız ürün ve hizmetlere ödüyor olmak ekonomimizi zayıflatıyor. Bunun için bu meseleyi ortadan kaldırmak arzusu ve çabası içindeyiz. Sadece sanayi üretiminde katma değeri artırmakla değil, enerjide bağımsızlığı sağlayacak adımlarla da inşallah bu hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Çünkü 2023 yılında cari açık 45 milyar dolardı. Enerji açığı 53 milyar dolardı. Yani Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırabilirsek tek başına bunu yapmak dahi cari açık meselesini Türkiye'nin gündeminden silme kaldırma imkanını bize sunuyor olacak" dedi.

'ENFLASYONU TEK HANELİ DÜZEYLERE İNDİRİYOR OLACAĞIZ'

Enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşeceğini kaydeden Bakan Kacır, "Hep birlikte göreceğiz. Bu yıl sonu geldiğinde enflasyon Allah'ın izniyle 40 puanın altına düşmüş olacak. Önümüzdeki yıl bu zamanlar, önümüzdeki yıl yaz aylarında enflasyon yeniden 30 puanın altına düşmüş olacak. Önümüzdeki yıl sonunda yeniden 20 puan seviyesine düşmüş olacak. Ve inşallah bu programı adım adım icra ederek yeniden bu ülkenin gündeminden enflasyonu tıpkı daha önce yaptığımız gibi biz kaldırıyor, enflasyonu tek haneli düzeylere indiriyor olacağız" diye konuştu.

40 binden fazla insanın 300 gündür İsrail tarafından katledildiğini belirten Bakan Kacır sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Camiler bombalandı. Kiliseler, okullar, hastaneler yerle bir edildi. Görünen o ki bu zulüm bitmeyecek. Görünen o ki dünya bu zulmü durdurmaya yeltenmeyecek. Ta ki Türkiye ayağa kalkana kadar. Evet, yatıp kalkıp Türkiye'yle meşgul olan çapsız bir sözde siyasetçisi var İsrail'in. Yatıp kalkıp bizi tehdit ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeye kalkıyor. Bizi boşuna kışkırtmasın. Biz kışkırtmalara gelmeyiz. Ama Türk milleti gereğini yapar. Türk milleti vakti saati geldiğinde tarih boyunca insanlık misyonunu icra etmiş dünyayı adaletle, merhametle, yeniden buluşturmuş bir millettir. Biz ne onun alçak sataşmalarını cevapsız bırakırız ne Filistinli masumları ne de mahsumları yalnız bırakırız. Her daim Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her platformda hakkı, hakikati savunmaya devam edecek. Mazlumun, masumun yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah gün gelecek, dünyada zulmü bitiren yine bu asil Türk milleti olacak."