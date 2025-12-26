Bakan Kacır: Türkiye artık teknoloji üreten bir ülke

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bilim insanlarımız, araştırmacılarımız ve özel sektöre sunduğumuz destekler neticesinde AR-GE harcamalarımızın milli gelirimizdeki payını binde 5'ten yüzde 1,46'ya çıkardık." dedi.

"Sakarya Teknokent AR-GE Binası, Füzyon Girişim Ofisi ve Milli Teknoloji Atölyesi Açılış Töreni"nde konuşan Kacır, küresel ölçekte değişimin hız kazandığı, bilginin stratejik güç haline geldiği çağda olduklarını söyledi.

Kacır, pek çok ülkenin belirsizlikler sarmalında bocaladığı ve geleceğe dair vizyon ortaya koymakta zorlandığı bu süreçte yaşanan değişimi tehdit olarak değil, Türkiye adına tarihi fırsat olarak gördüklerini belirterek, bu anlayışla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bilimi ve teknolojiyi kalkınma yolculuklarının pusulası olarak gördüklerini kaydetti.

Son 23 yılda dev AR-GE ve inovasyon altyapısı inşa ettiklerini, özel sektör bünyesinde 1700'ü aşkın AR-GE ve tasarım merkezinde görev yapan nitelikli mühendis ile teknisyenlerin yüksek katma değerli üretimi mümkün kılan yenilikçi çözümler geliştirdiğini, teknoloji odaklı kalkınma vizyonlarına güç kattığını anlatan Kacır, 113 teknoparkta 12 binden fazla firmanın inovasyon odaklı çalıştığını dile getirdi.

Kacır, bilim insanları, araştırmacılar ve özel sektöre sundukları destekler neticesinde AR-GE harcamalarının milli gelirdeki payını binde 5'ten yüzde 1,46'ya çıkardıklarını aktararak, "2002'de 29 bin olan Tam Zaman Eşdeğer AR-GE personel sayımız 310 bini aştı. İnşa ettiğimiz güçlü ve yaygın AR-GE altyapısı, Milli Teknoloji Hamlesinin vizyon projelerinin fikirden hakikate dönüştüğü zemini sundu. 23 yıl önce piyade tüfeğini yurt dışından temin eden ülkeydik. Savunma ürünlerinde yüzde 80 oranında dışa bağımlıydık. Bugün kendi insansız hava araçlarını, mühimmatını, uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ve elektronik harp sistemlerini geliştiren, üreten ve artık rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen ülkeyiz." diye konuştu.

"'TEKNOLOJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE' HEDEFLERİMİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Kacır, insansız hava aracı üretiminde dünya lideri olunduğunu, Türkiye'nin otomobili Togg'la elektrikli ve akıllı araç devrimini ve otomotiv sektöründe yaşanan eş zamanlı dönüşümleri ülke adına fırsata çevirme iddiasını ortaya koyduklarını vurguladı.

Bakan Kacır, teknoloji üretimi ve geliştirmede yakaladıkları bu ivmeyi farklı sektörlere taşıyarak üniversitelerle sanayi arasındaki işbirliğini daha da güçlendirerek, Türkiye Yüzyılı'nda "Teknolojide Tam Bağımsız Türkiye" hedeflerini adım adım gerçeğe dönüştüreceklerini kaydetti.

“2 BİN 500'DEN FAZLA TEKNOLOJİ GİRİŞİMİNİN HAYATA GEÇMESİNİ SAĞLADIK”

Hayata geçirdikleri fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla 4,6 milyar liralık kamu kaynağını doğrudan girişimlere yönlendirdiklerini aktaran Kacır, "Sağladığımız bu desteklerin oluşturduğu çarpan etkisiyle 120 milyar liralık özel sektör yatırımını harekete geçirdik. Erken aşama girişimlerine finansman sağlayan BiGG Programımızla 2 bin 500'den fazla teknoloji girişiminin hayata geçmesini sağladık." ifadesini kullandı.

Kacır, TEKNOFEST'lerle gençleri girişimcilik yolculuğuna dahil ettiklerini belirterek, fikirden ürüne, üründen pazara uzanan yolda her aşamada girişimlerin ihtiyaçlarını adresleyen özgün modelleriyle Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde Avrupa'nın parlayan yıldızı olarak tarif edildiğini kaydetti.

Oyundan e-ticarete, yapay zekadan finans teknolojilerine geniş yelpazedeki girişimlerinin iftihar duyduklarını aktaran Kacır, "Bu başarı ivmesinin katlanarak 2030 yılına kadar ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve Turcorn'larımızın toplam kıymetinin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz." dedi.

Kacır, 2010'da faaliyete geçen ve bünyesindeki 130'dan fazla firmanın çalışmalarını sürdürdüğü Sakarya Teknokent'in, şehrin teknoloji girişimciliğinin nabzının attığı, üretimle aklın buluştuğu, Milli Teknoloji Hamlesinin örnek projelerinin hayata geçirildiği ekosistemi inşa ettiğini anlattı.

Bakan Kacır, Bakanlığın 113 milyon lira desteğiyle hayata geçirilen yeni AR-GE binasıyla girişimcilere modern çalışma ortamı sunduklarını kaydetti.

Kacır, gelecek yıl sonuna kadar 81 kentte 100 milli teknoloji atölyesini tamamlamak üzere seferberlik ruhuyla çalıştıklarını, bu çalışmaların somut örneklerinden birinin de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 3 yıllık dönemde sağladığı 30 milyon liralık destekle Sakarya Teknokent'te faaliyete aldıkları Milli Teknoloji Atölyesi olduğunu belirtti.

Bakan Kacır, "750 metrekarelik alanda hizmet verecek bu atölye, gençlerimize tasarımdan üretime, yapay zekadan robotik sistemlere geniş yelpazede ihtiyaç duydukları altyapıyı sağlayacak. Hem Sakarya Üniversitesi hem de Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitemizin öğrencileri atölyemizin sunduğu imkanlardan yararlanacak." diye konuştu.

TÜBİTAK ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yürütücülüğünde hayata geçirilecek Bilim Merkeziyle her yaştan vatandaşı bilimin büyüleyici dünyasıyla buluşturacaklarına işaret eden Kacır, "60 milyon lira destek sağlayacağımız ve bünyesinde atölyeler, sergiler, planetaryum barındıracak modern tesisle, gençlerimizin merak duygusunu, keşfetme tutkusunu ateşleyen modern bilim üssünü şehrimize kazandıracağız." dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın da en önemli paydaşlarının üniversiteler olduğunu söyledi.

Üniversite sanayi işbirliğine önemli katkılar sağladıklarını ve sağlamaya da devam edeceklerini vurgulayan Aydın, milli teknoloji atölyelerinde öğrencilerin bir araya geleceğini, fikirlerini, hayallerini ve projelerini paylaşacaklarını kaydetti.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al da bölgeye, ülkeye ve insanlığa değer katmayı hedef edinmiş bir üniversite olduklarını belirterek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından beraberindekilerle açılış kurdelesini kesen Bakan Kacır, Milli Teknoloji Atölyesi'ni gezdi, TEKNOFEST yarışmalarında dereceye giren öğrencilerle sohbet etti ve çalışmalarını inceledi.

Programa, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ali İnci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Yakup Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz de katıldı.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZİYARETİ

Daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Kacır, Sakarya Bilim Merkezi'nin en mükemmel şekilde donatılması için gerekli desteği sağlayacaklarını belirtti.

Kacır, merkezin yalnızca sergi alanları ve günlük atölyelerden ibaret olmayacağını, aynı zamanda araştırma imkanlarıyla da tüm ziyaretçilerin ve özellikle gençlerin faydalanabileceğini vurgulayarak, "Sakarya'ya, Sakaryalı gençlere, akademisyenlere, araştırmacılara, girişimcilere her birine hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Alemdar da inşası süren Sakarya Bilim Merkezinin önemine vurgu yaparak, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Alemdar ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Aydın, Sakarya Bilim Merkezi için işbirliği protokolünü imzaladı.