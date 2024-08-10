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Bakan Kacır: Türkiye A ligine girdi

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Kacır#TEKNOFEST#TÜBİTAK
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 00:59

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzay yarışında A ligine girdiğini vurgulayarak "Gençlerimizle birlikte ufkun ötesine bakıyoruz. Buradan geri dönmek yok. Gençlerimiz yeter ki hayallerini projeleri, projeleri de girişimlere dönüştürsünler. Bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği kapsamında CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

Bizim TÜBİTAK yayınlarımız var. İlgiyle takip ediliyor. Tuna Cihangir Atasever uçuş yaptı. TÜRKSAT 6A'ı uzaya gönderdik. A ligine girmiş olduk. Türkiye adım adım yükseliyor. Bunların hepsi gençlerimizle olacak. TEKNOFEST'te o gençleri ve o heyecanı görüyoruz. Bütün bunlar bilime olan ilgiyi artırıyor.

Dünyada krizler var. İsrail adeta canlı yayında katliam yapıyor. Bu dünyayı değiştirmek zorundayız. Türkiye ne zaman bilimde güçlenmişse yeryüzüne adalet hakim olmuş. Çabalarımızı artırmak durumundayız ki insanlık huzur bulsun.

Gençlerimizle birlikte ufkun ötesine bakıyoruz. Buradan geri dönmek yok. Gençlerimiz yeter ki hayallerini projeleri, projeleri de girişimlere dönüştürsünler. Bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok. Savunma sanayinde güçlü bir yerde değildik. Savunma sanayinde ortalama yaşı 28-29 olan şirketler önemli şeyler yaptı.

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"BİR SONRAKİ HEDEF AY MİSYONU"

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise şunları söyledi:

"Bundan 1 ay önce yine CNN Türk'e bağlanmıştım. 6A haberleşme uydumuzu uzaya göndermiştik. Bir sonraki hedef Ay misyonu. Onun da ötesi var. Biz bu hedefleri gençlilerimizle gerçekleştireceğiz."

 

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#Bakan Kacır#TEKNOFEST#TÜBİTAK

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