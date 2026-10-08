Bakan Kacır, Türk ve yabancı astronotlar ile Salda Gölü’nde bilim merkezi açtı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk astronotlar Alper Gezeravcı, Tuva Cihangir Atasever ve Gökhan Erdem ile 77. Uluslararası Uzay Kongresi (AIC) kapsamında Türkiye’ye gelen 20 astronotla birlikte Salda Bilim Merkezi ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Millî Teknoloji Atölyesi’nin açılış törenine katıldı.

Bakan Kacır ve astronotlar, törende Teke yöresine ait halk oyunları gösterisiyle karşılandı. Astronotlar gösteriyi büyük ilgiyle izledi.

Bakan Kacır, açılış töreninde yaptığı konuşmada Burdur'da açılışını gerçekleştirecekleri yatırımların; kente, gençlere ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi. Kacır sonrasında, astronotlarla birlikte Salda Bilim Merkezi’ni gezdi sonrasında Salda Gölü’nde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kacır, programda yaptığı konuşmasında ise şunları kaydetti:

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KALKINMA VİZYONU: Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirerek Türkiye’yi dünya sahnesinde hak ettiği konuma taşımanın derdini, gayretini taşıyoruz. Bu anlayışla bilimi, teknolojiyi ve yüksek katma değerli üretimi merkeze alan bir kalkınma vizyonunu hayata geçiriyoruz. Güçlü sanayi altyapımız ve büyüyen teknoloji ekosistemimizle, yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil; küresel ölçekte ilham veren ve yön tayin eden bir Türkiye’yi hep birlikte inşa ediyoruz. Bugün kendi eğitim uçaklarını, helikopterlerini, jetlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını geliştirebilen ve üretebilen, büyük atılımlara imza atan bir ülkeyiz. Milletimizin 60 yıllık yerli otomobil hayalini Togg ile gerçeğe dönüştürdük. Türkiye’nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’yla uydu teknolojilerindeki rüştümüzü bir kez daha ispatladık.

UZAY BİLİM MİSYONLARI: Astronotlarımız Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in gerçekleştirdiği uzay bilim misyonlarıyla bilimsel araştırmalarımızı uzaya taşıdık. Üçüncü vatandaşımız Gökhan Erdem de yine bayrağımızı uzaya taşıyan astronotumuz oldu. 2027’nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı öngördüğümüz, milli kabiliyetlerimizin eseri uzay aracımızla Ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar gerçekleştireceğiz. Bütün bu iddialı projelerin arkasında kararlı bir irade; bilim insanlarımızın, mühendislerimizin, araştırmacılarımızın, teknisyenlerimizin emeği var. Hiçbir engel tanımayan, bu ülke için gece gündüz çalışan, Türkiye’ye vurulmaya çalışılan prangaları parçalayan Türk gençliği var.

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GİRİŞİMCİLİK RUHU: Her fırsatta ifade ediyoruz, pek çok gelişmiş Avrupa ülkesine nazaran 10-15 yaş daha genç bir nüfusa sahibiz. Genç ve dinamik nüfusumuz, ülkemizi Türkiye Yüzyılı’nda küresel düzeyde hak ettiği mertebeye taşıma yolculuğumuzun en güçlü dayanağı. Yeter ki bu cevheri bilimle, teknolojiyle ve girişimcilik ruhuyla buluşturalım; yeter ki yılmadan, pes etmeden hayallerinin peşinden koşan, bu ülke için alın ve akıl teri dökmeyi esirgemeyen gençlerimizin önünü açalım, fikirlerini hayata geçirecek imkânları onlara sunalım.

MİLLİ TEKNOLOJİ SEFERBERLİĞİ: Bu anlayışla 2018’den bu yana dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalleri TEKNOFEST’leri Türkiye’de düzenliyoruz. Her yıl kat kat artan ilgiyle düzenlediğimiz, adeta bir milli teknoloji seferberliğine dönüşen TEKNOFEST'lerle milyonlarca gencimize teknoloji geliştirme yolculuğunun kapılarını sonuna kadar açıyoruz. Binlerce teknoloji girişiminin ülkemizde doğmasına öncülük ediyoruz. 81 şehrimizin tamamında hayata geçirdiğimiz 132 Deneyap Teknoloji Atölyesi ile gençlerimizi erken yaşlardan itibaren bilimle ve teknolojiyle buluşturuyoruz. Robotikten, tasarım ve programlamaya, nesnelerin internetinden havacılık ve uzay teknolojilerine pek çok yenilikçi teknoloji alanını kapsayan 36 aylık ücretsiz eğitimler sunuyoruz.



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BİLİM VE TEKNOLOJİ KÜLTÜRÜ: Sektör Kampüste Programı ile üniversite öğrencilerimizi; blokzincir, yapay zekâ, dijital dönüşüm ve kuantum gibi alanlarda sektör profesyonelleri ile bir araya getiriyoruz. Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerimizle, popüler bilim kitaplarımız ve dijital yayınlarımızla bilimsel merakın toplumun her kesimine ulaşması için gayret ediyoruz. Bilim şenliklerimizle, gökyüzü gözlem etkinliklerimizle, bilim fuarlarıyla bilimin heyecanını şehirlerimize, ilçelerimize, kasabalarımıza taşıyoruz. Kuşkusuz, toplumumuzda bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmaların önemli bir halkasını da bilim merkezlerimiz.

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22,5 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ: Bugüne kadar 44 bilim merkezini bilim ve teknoloji tutkusunu yaymak amacıyla gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunduk. Bilim merkezlerimizde 22 milyondan fazla ziyaretçiyi bilimle buluşturduk. Buralarda ziyaretçilerimiz bilimi seyretmekle yetinmiyor; deneyerek, gözlemleyerek, araştırarak bilginin nasıl üretildiğini yaşayarak keşfediyor. Ülkemizin dört bir yanında büyüttüğümüz bu bilim ve teknoloji altyapısını yeni yatırımlarla sürdürmeye gayret ediyoruz.

BİLİM MERKEZLERİNİN 45’İNCİSİ AÇILDI: Burdur Salda’da, bilim merkezlerimizin 45’incisini hizmete sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Salda, beyaz kıyıları ve turkuaz sularıyla hayranlık uyandıran, bilimsel değeriyle de dünyada özel bir yere sahip eşsiz bir tabiat hazinesi. Salda, Mars’taki Jezero Krateri ile benzerlik gösteren jeolojik oluşumları ve barındırdığı karbonat mineralleriyle, Kızıl Gezegen’in geçmişini ve olası yaşam izlerini araştırmak için doğal bir laboratuvar. Bu yönüyle uzay araştırmacılarının ilgi odağı olan Salda’daki bilimsel faaliyetler Mars’ta yürütülen çalışmaların yol haritasına çok özgün katkılar sunuyor. Böylesine eşsiz bir mekânda hayata geçirdiğimiz bilim merkezi projesiyle, Salda'nın bilimsel potansiyelini çok daha geniş kesimlerle buluşturuyoruz. TÜBİTAK eliyle 30 milyon liralık destekle gerçekleştirdiğimiz merkezde, nitelikli bir bilim ve keşif ortamı oluşturduk.

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ROKET SERGİSİ: Merkezin kalıcı sergi alanında yer alan “Marsla Yüzleşme Sergisi”, ziyaretçilerini Kızıl Gezegen’e doğru heyecan verici bir sanal yolculuğa çıkarıyor. Roket sergimiz uzay keşiflerinin ardındaki teknoloji birikimini, roketlerin nasıl tasarlandığını ve göklere nasıl yükseldiğini ziyaretçilerimize yakından tanıtıyor. “Ufkun Ötesinde” adını verdiğimiz atölyede gençlerimiz, uzay teknolojilerine yönelik uygulamalı çalışmalarla tasarlayarak, deneyerek ve üreterek yeni beceriler kazanıyor. Salda’nın dünya çapında ilgi gören doğal ve bilimsel değerini eğitim, araştırma ve bilim iletişimi için yeni imkânlarla buluşturan merkezimizin, nice gencimizin bilim yolculuğunda atacakları ilk adım olacağına inanıyoruz.

BURDUR’A MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYESİ: Burdur'umuzun bilim ve teknoloji altyapısına kazandırdığımız diğer proje de Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi. TÜBİTAK’ın üç yıllık dönemde sağladığı 30 milyon liralık destekle hayata geçen bu atölye; gençlerimize tasarımdan üretime, yapay zekâdan robotik sistemlere geniş bir yelpazede ihtiyaç duydukları altyapıyı sunuyor. Burada yetişecek gençlerimizin hayata geçireceği projeler; Burdur’dan Türkiye’ye, Türkiye’den dünyaya uzanan başarı hikâyelerinin adımları olacak.

ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ: Uzay bilimlerine açılan böylesine anlamlı bir merkezi hizmete aldığımız bugünde, hemen yanı başımızdaki Antalya’dan da Türkiye’nin uzay yolculuğu açısından tarihî bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile küresel uzay ekosistemi Türkiye’de buluştu. 111 ülkeden 10 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapan ve tarihinde ilk kez ülkemizde düzenlenen bu etkinlik, Türkiye'nin küresel uzay ekosisteminde artık söz sahibi bir aktör olduğunun tescili niteliğinde. Kongre vesilesiyle; bilim insanları, astronotlar, uzay ajansları ve teknoloji şirketlerinin temsilcileri Antalya’da uzayın geleceğini birlikte değerlendiriyor, yeni iş birliklerinin temellerini atıyor. Kongre kapsamında gençlerimize özel bir yer ayırdığımız “Future Space-Geleceğin Uzayı” alanında girişimlerimizi ve TEKNOFEST şampiyonlarımızın projelerini ve TEKNOFEST şampiyonlarımızın projelerini dünya sahnesine taşıyoruz.

IAC’TA 9 EKİM’DE HALK GÜNÜ: 9 Ekim’de düzenleyeceğimiz Halk Günü’nde kongremizin kapılarını milletimize açacak, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin uzay bilimi ve teknolojileriyle buluşmasına imkân sağlayacağız. Kongremizi bu yıl çok daha özel kılan bir başka unsur da aralarında astronotlarımız Alper Gezeravcı, Tuva Cihangir Atasever ve Gökhan Erdem’in de bulunduğu, dünyanın dört bir yanından astronotların gençlerimizle bir araya gelmesi. Gençlerimiz, uzay yolculuklarının heyecanını bizzat astronotlardan dinleme, onlarla tanışma ve merak ettikleri soruları doğrudan sorma fırsatı elde ediyor. Uzaydan Dünya'ya bakmış, yörüngede aylarca yaşamış, insanlığın keşif yolculuğuna eşsiz katkılar sunmuş astronotları, Mars'ın yeryüzündeki ikizi olarak anılan Salda'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

BİLİMİN, TEKNOLOJİNİN VE ÜRETİMİN YÜZYILI: Onlar Salda’yı uzaydan fotoğraflamışlardı, biz de onları Salda’da buluşturduk. Uydularımız İMECE ve TÜRKSAT 6A; Türk Astronot ve Bilim Misyonu, Ay Programımız; uzay limanımız, uzay teknoparkımız ve IAC 2026. Hepsi bu toprakların evlatlarının hiçbir hayalden “Bu, ancak başka milletlerin çocuklarına nasip olur” diyerek vazgeçmek zorunda olmadığı bir Türkiye’nin göstergeleri. Her biri, Türkiye’nin Millî Teknoloji Hamlesi hedeflerine kendi insanının emeği, aklı ve azmiyle kararlılıkla ilerlediğinin ispatı. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı bilimin, teknolojinin ve üretimin yüzyılı yapacak; Tam Bağımsız Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz.



Bakan Kacır’a Burdur Valiliği tarafından Burdur yöresine ait coğrafi işaretli kabak kemane hediye edildi.

NASA’NIN “SALDA” TESPİTİ

Türkiye’de bulunan Salda Gölü’nün, NASA’nın Perseverance uzay aracının Mars’ta iniş yaptığı Jezero Krateri ile benzer mineral ve jeolojik özelliklere sahip olduğu düşünülüyor.



UZAY ARAŞTIRMALARINA İLHAM VEREN SALDA BİLİM MERKEZİ’NDE NELER VAR?

Salda Bilim Merkezi’nde; dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen uzay misyonlarında kullanılan 5 farklı roket sergileniyor. Deneyim alanlarında ziyaretçilere uzayda yaşam ve mikroorganizmaların davranışları hakkında uygulamalı bilgiler verilerken, astronotların uzay görevlerinde kullandıkları kıyafetleri simüle eden bir alan da yer alıyor. Ziyaretçiler; bu alanda astronotların uzay ortamındaki hareketlerini ve kıyafetlerin kullanımını deneyimleyebiliyor.



MARS’TAN GETİRİLEN KAYA ÖRNEĞİ

Bilim merkezinde ayrıca, uzay araçlarında biriken toz ve parçacıkların araçlara verebileceği zararları anlatan ve bu etkileri uygulamalı olarak gösteren bir etkinlik alanı yer alıyor. Mars’tan getirilen bir kaya örneğinin sergilendiği özel bir alan da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

“MARS PLANETARYUMU”

Mars Planetaryumunda; Mars’a yerleştirilmesi planlanan istasyonlarda astronotların beslenme biçimleri ve ihtiyaç duydukları besin içerikleri anlatılıyor. Bunun yanı sıra, uzay ortamında yetiştirilebilecek bitkiler ve bu bitkilerin hangi yöntemlerle yetiştirilebileceğine ilişkin bilgiler ziyaretçilere aktarılıyor.

“UFKUN ÖTESİ ATÖLYESİ”

“Ufkun Ötesi Atölyesi”; ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin kullanımına açık bir eğitim ve uygulama alanı olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Atölyede; öğrencilerin yanı sıra akademisyenlerin de bilimsel araştırma ve çalışmalar gerçekleştirmesine imkân sağlanıyor.