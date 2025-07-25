Bakan Kacır: TÜBİTAK, her yıl yüzlerce teknoloji girişimcisine 900 bin lira yatırım yapıyor

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BİGG Spor Ödülleri Töreni'ne katılan Bakan Kacır, etkinlik öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Törenin Gençlik ve Spor Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildiğine işaret eden Kacır, "2021 yılından bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ile işbirliği içinde BİGG Spor Projesi'ni sürdürüyoruz. Malumunuz Türkiye'nin milli teknoloji hedefleri kapsamında Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda yerli ve milli teknoloji geliştirme amacımız var. Spor da şüphesiz bu amaçtan bağımsız değil." diye konuştu.

Özellikle son 23 yılda kurulan spor altyapılarıyla Türk sporcular dünyada göğüs kabartırken, kendilerinin de bu altyapıyı daha fazla yerli ve milli teknolojiyle destekleyici çalışmalar sürdürdüklerini dile getiren Kacır, "TÜBİTAK, her yıl yüzlerce teknoloji girişimcisine 900 bin lira yatırım yapıyor." ifadesini kullandı.

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"KÜRESEL SPOR TEKNOLOJİLERİ PAZARININ BÜYÜKLÜĞÜ 26 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Bakan Kacır, törende yaptığı konuşmada da teknolojide yaşanan gelişmelerin, her alanda derin izler bıraktığı bir döneme adım atıldığını ve bu değişim rüzgarından spor endüstrisinin de önemli ölçüde payını aldığını söyledi.

Sporun yalnızca fizyolojik yeteneklerin değil, dijital zekânın, algoritmik analizlerin ve inovatif mühendisliğin insan performansıyla bütünleştiği, çok katmanlı bir yapıya evrildiğine dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:

"Giyilebilir cihazlardan artırılmış ve sanal gerçeklik sistemlerine, taraftar etkileşim platformlarından gerçek zamanlı analitiklere; teknolojinin sporda yenilikçi uygulamaları, spor endüstrisinde yeni standartları belirliyor. Sporda başarı, artık yalnızca yetenek ve antrenmanla değil, veriye dayalı bilgi, ileri teknoloji ve stratejik aklın bütünleşmesiyle mümkün hale geliyor. Bu dönüşümün ekonomik boyutu da son derece çarpıcı. Küresel spor teknolojileri pazarının büyüklüğü geçtiğimiz yıl 26 milyar doları aştı. Yapılan araştırmalar, 2032'ye geldiğimizde bu tutarın 139 milyar dolara ulaşacağını gösteriyor."

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Bakan Kacır, Türkiye'nin, sahip olduğu güçlü AR-GE ve inovasyon ekosistemiyle, spora ve teknolojiye yüksek ilgi duyan genç ve dinamik nüfusuyla, sporun tüm branşlarındaki altyapı yatırımlarıyla, spor teknolojilerinde dünya çapında başarı hikâyeleri için güçlü bir potansiyele ve stratejik bir avantaja sahip olduğunu belirtti.

Hedeflerinin, Türkiye'yi bu alanda sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda üreten, yön veren ve ihraç eden küresel bir inovasyon merkezine dönüştürmek olduğunu vurgulayan Kacır, şunları söyledi:

"Okçuluktan güreşe, cimnastikten atıcılığa, voleyboldan masa tenisine kadar farklı branşlarda elde ettiğimiz başarıları, yüksek teknolojiyle harmanlayarak daha da ileri taşımayı ve bu başarıları kalıcı, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak spor teknolojileri alanında yenilikçi fikirlerin filizlenmesini destekleyen, girişimcilerimizi küresel pazarlara taşıyan ve Türkiye'yi bu alanda öncü ülkelerden biri hâline getirecek politika ve programları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda teknoparklarımızdaki 265 firma ve 1 AR-GE merkezinin spor alanında yürüttüğü inovatif çalışmaları destekliyoruz."

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Kacır, TÜBİTAK destek ve burs programlarıyla spor alanında son 23 yılda 314 proje, 1735 bilim insanı ve gence 1,8 milyar lira destekte bulunduklarını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle yürüttükleri TÜBİTAK Spor Araştırmaları Çağrısı ile sporun insan fizyolojisindeki etkilerinden yapay zekâ tabanlı destek sistemlerine, spor bilimlerinin farklı alanlarında nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme kapasitesini güçlendirecek 59 projeye 91 milyon lira destek sağladıklarını ifade etti.

"İLK 5 SIRADA YER ALAN GİRİŞİMCİLERİMİZE 4,5 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK"

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri ve artık bir marka haline gelen BİGG Spor Ödülleri Yarışması ile teknoloji ve sporu bir araya getirdiklerini söyleyen Kacır, şunları kaydetti:

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"Girişimcilerin spor teknolojilerine yönelik yenilikçi fikirlerinin ticarileşmesini sağlıyoruz. Programın ilk çağrısına Ekim 2021'de çıktık. Yoğun ilgi gören bu ilk çağrıdan sonra ödüle hak kazanan 5 girişimcimize toplamda 1 milyon liraya yakın ödül takdim ettik. İkinci çağrıya ise 2023 yılının Ekim ayında çıkmıştık. İthal spor malzemelerinin yerlileştirilmesinden spor teknolojilerinde artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamalarına, büyük veri analizi uygulamalarından sporda sensör teknolojisine kadar 7 farklı kategoride 67 girişimimiz çağrıya başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilk 5 sırada yer alan girişimcilerimize 4,5 milyon lira destek sağladık."

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Programın üçüncü çağrısını ise geçen aralık ayında duyurduklarını dile getiren Kacır, "Sporda analiz teknolojilerinden spor malzemelerinin geliştirilmesine, antrenman teknolojilerinden sağlık teknolojilerine ve sporda yapay zeka uygulamalarına 5 farklı kategoride 58 girişimimiz çağrıya başvurdu. Değerlendirme süreci sonunda ilk 5 sırada yer alan girişimcilerimize ödüllerini takdim ediyoruz. Ben bu vesileyle, ödül almaya hak kazansın kazanmasın inovatif fikirlerini hayata geçirmek için alın ve akıl teri döken tüm girişimcilerimizi en içten duygularımla tebrik ediyorum." dedi.

Kacır, teknoloji girişimciliğini Türkiye'yi dünya sahnesinde hak ettiği konuma taşıyacak esaslı dönüşümün itici gücü olarak gördüklerini vurgulayarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak uzun ve meşakkatli ama meyvesi de bir o kadar tatlı bir yola baş koyan girişimcilerin her daim destekçisi ve hamisi olduklarını söyledi.

TÜBİTAK BİGG programıyla 2 bin 494 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettiklerini belirten Kacır, girişimlerin küresel ölçekte büyümesini desteklemek ve ihtiyaçlarına özel çözümler sunmak amacıyla 'Turcorn 100 Programı'nı başlattıklarını ve 25 Turcorn adayını bu programa dahil ettiklerini dile getirdi.