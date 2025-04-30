Bakan Kacır: TOGG'un yeni modeli yazın milletimizle buluşacak

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KKTC'de TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları cevapladı.

"TEKNOFEST KKTC ÜZ BİNLERİN BULUŞTUĞU BİR SAHNE OLACAK"

TEKNOFEST bugüne kadar 10 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. Muhteşem bir alan kurduk. TEKNOFEST KKTC 1-4 Mayıs tarihleri arasında güçlü izler bırakacak bir etkinlik olacak. 92 farklı kurumumuzun, halkımıza sahne olacak bir TEKNOFEST hazırladık. Son hazırlıklarımız tamamlandı, muhteşem bir festival olacak. Çok sayıda savunma sanayii ürünümüz burada milletimizle buluşmaya hazırlanıyor. İnşallah on binlerin belki yüz binlerin buluştuğu bir sahne olacak. İnşallah şimdiye kadar gerçekleşmiş en büyük etkinliğe ev sahipliği yapacağız.

"TÜRK MİLLETİNİN EVLATLARI KENDİ ALINTERİ İLE ÜRETİYOR."

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105 teknoparkımız 11 bin 500 inovasyona ev sahipliği yapıyor. 1 yılda AR-GE'ye harcanan para 16 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojileri adım adım dünya sahnesine çıkıyor. Türk milletinin evlatları kendi alınteri ile üretiyor. Teknolojiye kendi imkan ve kabiliyetlerimizle sahip olmak önemli. Bunlar milletimizin ortak kazanımlarıdır.

"SAVUNMA SANAYİİNDE KAYBEDECEK BİR GÜNÜMÜZ BİLE YOK"

Bir yandan çatışma bölgelerinde bir hareketlilik var. Bütün dünya ülkeleri teyakkuzda. Böyle bir dönemde teknolojik çalışmaları daha ileri bir noktaya taşımamız lazım. Birçok önemli savunma sanayii projesi geliştiriyoruz, Çelik Kubbe'yi inşa ediyoruz. Savunma sanayiinde kaybedecek bir günümüz bile yok. Bu projelerin akamete uğratılmasına da izin vermemeliyiz.

BAYKAR-LEONARDO İŞ BİRLİĞİ

Savunma sanayiinde nasıl işler yaptıysak uzay programında da başarı hikayesi yazacağız. Gün gelecek Türkiye uzay üssü de kuracak inşallah. Türk savunma sanayii ürünleri için ülkeler sıraya giriyor. Dünyada BAYKAR-LEONARDO iş birliği konuşuluyor. Çok farklı bir noktaya geldik, bu hepimiz için gurur kaynağı. Türkiye'nin refahına katkı sunmaya çalışıyoruz.

"YERLİ VE MİLLİ UYDULARIMIZ İLE SÜPER LİGE ÇIKTIK"

Hedefimiz haberleşmede ihracat yapan bir ülke olmak. Yerli ve milli kabiliyeti olan 11 ülkeden biriyiz. Yerli ve milli uydularımız ile süper lige çıktık. Türksat 6A Türkiye'nin şuana kadar ürettiği en yüksek teknoloji sistemi. Milli uzay programında önemli bir hedefimiz Ay'a yükselmek. Türksat 6A ile kendi ekiplerimizle yönetebilme aşamasına sahibiz. İnşallah Ay misyonunu da başarıyla tamamlayacağız. Yılda 2000 uydu uzaya fırlatılıyor. Adım adım Ay'a bağımsız erişimine doğru yaklaşıyoruz. Çok uzak hedefler değil. Uzay teknolojilerinde de bu geleceğe en kısa zamanda erişeceğiz. Türkiye kendi uzay aracını kendi roketleriyle fırlatacak.

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"TOGG T10F YAZIN MİLLETİMİZLE BULUŞACAK"

TOGG'un önünü açmak üzere çok farklı destekleri sunduk, sunmaya devam edeceğiz. Henüz 2 yaşını doldurmakta olan bir araç büyük bir başarıdır. TOGG'un yeni modeli de yollara çıkacak. Yazın milletimizle buluşacak. T10F'de menzil daha yüksek olacak. Güç kaynağı olarak da hizmet sunabilecek. Elektrik de sunabilecek bir araç olarak tasarlandı.

"TOGG SATIŞ REKORLARI KIRACAK"

Türkiye bir otomotiv devi. 37 milyar dolarlık ihracatımız var, 2 milyon 300 bine yakın üretim kapasitemiz var. Otomobilde 8 farklı küresel marka Türkiye'de üretim yapıyor. Bu sektör çok hızlı dönüşüyor, dönüşecek. Akıllı otomobiller, otonom kabiliyeti olan araçlar dönüşümü de beraberinde getiriyor. Biz bunlarla ilgili kritik adımlar attık. Türkiye bu dönüşümde milli bir marka ile TOGG ile sahneye çıktı. TOGG Ankara'da bir ekip kurdu. O şirketin ana misyonu sürücüsüz araç projesi geliştirmek. TOGG'un destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Bu yıl satış rekorları kıracak, göstergeler onu gösteriyor. Avrupa'da en fazla üretimin gerçekleştiği ülke biz olalım istiyoruz. TOGG'a tedarikçi olan firmalarımız TOGG'un güçlenmesine vesile olacak. Bütün dünyada satılan askeri hava araçlarının yüzde 68'i Türkiye'ye aittir.