Bakan Kacır: TEKNOFEST'te rekor katılım bekliyoruz

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Adana'da TRT Haber özel yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Kacır'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TEKNOFEST'TE REKOR KATILIM BEKLİYORUZ"

10. TEKNOFEST'te 1 milyon 600 bin yarışmacı yer alacak. Bu yılın TEKNOFEST'inde ilk kez kuantum teknolojilerine ilişkin yarışmalarımız var. İnsansız hava araçlarına ilişkin yarışmalarımız var. Bu yarışmalarla birlikte milli teknoloji hamlesine katılım sağlanıyor.

"Bu yıl da Bayraktar TB3, ilk halka açık uçuşunu burada gerçekleştirecek. Yine ANKA3 insansız araçlarımızdan bir tanesi, o da halka açık uçuşunu burada TEKNOFEST'te gerçekleştirecek. Bu yıl misafirlerimizden, gelmeden önce mutlaka kayıt yaptırmalarını, online kayıt yaptırmalarını istirham ediyorum. Halihazırda kayıt sayısı 700 bine yaklaştı. Misafirlerimiz lütfen erken saatlerden itibaren gelmeyi tercih etsinler. Bireysel araçları kullanmak yerine, bizim TEKNOFEST ring seferlerimizle gelmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Kayıt sayıları önceki TEKNOFEST'lerin üzerinde gidiyor. Görünen o ki hem yarışmacı sayısı açısından hem de katılım açısından yeni rekorlar kıracağız.

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TEKNOFEST ADANA'YA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Cuma günü milli teknoloji hamlesinin, tam bağımsız Türkiye’nin lideri Sayın Cumhurbaşkanımızı inşallah TEKNOFEST Adana’da ağırlayacağız. O coşku Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya gelişiyle birlikte zirveye çıkmış olacak.

Türkiye'yi, 'Türkiye Yüzyılı'na TEKNOFEST kuşağı taşıyacak. Bu yarışmalara katılan gençlerimizin artık kendi teknoloji girişimlerini kuruyorlar.

Bayraktar ailesi Türkiye'yi İHA'larda dünya birincisi yaptı.

"İSRAİL SOYKIRIM GERÇEKLEŞTİRİYOR"

İsrail, adeta canlı yayında çocuk, kadın, yaşlı demeden bir soykırım gerçekleştiriyor. Yaptıkları yetmedi Lübnan'a saldırdılar. "Teknolojik bağımsızlık, siyasi bağımsızlığın ön koşulu" Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlığını tahkim ediyoruz. 22 yıl öncesinin Türkiye’si savunma sanayiinde yüzde 80 yurt dışına bağımlı bir ülkeydi. Bugünün Türkiye'si çok farklı.

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"SİBER GÜVENLİKLE İLGİLİ YENİ TEDBİRLER GELİŞTİRECEĞİZ"

Milli teknoloji hamlesi tam bağımsızlık için en önemli adım. Teknolojik bağımsızlık, siyasi bağımsızlığın ön koşulu. Milli teknoloji hamlesine sımsıkı sarılacağız, geri adım atmayacağız. Endüstriyel ürünlerin siber güvenliğiyle ilgili yeni tedbirler geliştireceğiz. Türkiye siber güvenlik kümelenmesinde yapılan çalışmaları daha önceliklendireceğiz.

BYD'DEN TÜRKİYE'YE DEV YATIRIM

Temmuz ayında BYD, Türkiye’ye yatırım kararını ilan etti. Tüm izin başvurularını gerçekleştirdi, hedef 2026’da üretime başlamak. Çok sıkı bir çalışma takvimi var. Bu takvimi en hızlı şekilde ilerletmek istiyoruz. Türkiye’de hem üretim tesisi kuracak hem de 150 bin araçlık bir kapasite oluşturacak. Yeni nesil teknolojileri Türkiye’de geliştirecek. BYD, yüksek katma değerli bir üretim yapacak.

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Ümit edelim BYD’nin peşinden farklı markalar da bu adımları atacaklar. Bununla ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor, bunlardan biriyle de artık son basamaklardayız.

Chery ile yaptığımız görüşmelerde de artık son basamaklardayız. Onlar da Türkiye’ye yatırım konusunda çok ciddi bir ilgi duyuyorlar. Ümit ederim o süreci de olumlu bir şekilde tamamlarız. 8 küresel marka Türkiye’de üretim yapmakta, onlarla da sıkı bir iş birliğimiz var. O markaların da yeni nesil araç yatırımlarını Türkiye’ye taşımalarını istiyoruz.

"ELEKTRİKLİ ARAÇ BAŞINA ŞARJ İSTASYONLARI SAYISINDA AVRUPA'DA LİDERİZ"

Tesla’nın 30 binli rakamlara erişmesi ancak beşinci altıncı üretim yılında mümkün olmuştu. Şimdi Togg henüz yollara çıkalı 1,5 yıl dahi olmadı, 37 bin aracı Türkiye’nin yollarına çıkarmış oldu. Bu milletimizin sahiplenmesiyle oldu. Togg henüz yollara çıkalı 1 buçuk yıl dahi olmadı, 37 bin aracı Türkiye’nin yollarına çıkarmış oldu. Bu, milletimizin sahiplenmesiyle oldu. Togg, teknolojide AR-GE çalışmalarında ve inovasyonda koşmaya devam edecek. Yeni modellerin gelişmesi çok önemli. Hemen 2. yılında Togg, yeni modeli kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. T10F modeli, daha sportif. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yolculuğa devam edeceğiz. Yerli ve milli olanın yanında, arkasında duracağız ki bu ülke daha güçlü olacak. 2025 yılında satışa sunacaklar ama onun tam ayını ve gününü kendileri ilan etsinler. Yine 2025, Togg’un Avrupa’da inşallah yollara çıktığı yıl olsun istiyoruz. Bunun için hazırlanıyor Togg.

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Türkiyede 23 binin üzerinde halka açık şarj bağlantısı, 8 bin 800 halka açık hızlı şarj bağlantısı var. Elektrikli araç başına şarj istasyonları sayısında Avrupa'da lideriz.

UZAY MİSYONU

Türkiye'nin Milli Uzay Programı hazır. Uzay, Türkiye'nin son yıllarda hızlandığı bir yarış.

Kendi uydusunu yapan 11 ülkeden biriyiz. 600 milyar dolarlık uzay ekonomisinden pay almak istiyoruz.

Kendi uzay aracımızla aya erişmeyi amaçlıyoruz. Uzaya bağımsız erişim önemli amaçlardan biri. Türkiye kendi uzay limanından, kendi roketleriyle kendi uydularını uzaya gönderebilecek bir ülke olacak.