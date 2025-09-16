×
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kacır, TEKNOFEST İstanbul için geri sayımın sona erdiğini bildirdi

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Fatih Kacır#TEKNOFEST İstanbul#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 22:59

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarın TEKNOFEST İstanbul'da gençlerin hayalleri, projeleri ve başarılarının gökyüzüyle buluşacağını belirterek, "Gösteriler, yarışmalar ve girişimcilik ekosistemimizin heyecan verici örnekleriyle yine milyonları bir araya getireceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, NSosyal hesabından, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'un yarın başlayacağını hatırlattı.

Heyecanın dorukta olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST için geri sayım sona eriyor. Yarın Atatürk Havalimanı'nda gençlerimizin hayalleri, projeleri ve başarıları gökyüzüyle buluşacak. Gösteriler, yarışmalar ve girişimcilik ekosistemimizin heyecan verici örnekleriyle yine milyonları bir araya getireceğiz."

 

