Bakan Kacır: Selden etkilenen KOBİ'lere 1 milyon TL'ye kadar kredi desteği verilecek

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Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da ve diğer şehirlerimizde sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen KOBİ’lerimizin ekonomik kayıplarını telafi edebilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla KOSGEB eliyle Acil Durumlar Desteğini hayata geçiriyoruz. Destek kapsamında; küçük işletmelere 1 milyon TL, mikro işletmelere 500 bin TL’ye kadar kredi sıfır finansman maliyeti (Kredi faiz/kâr payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanıyor.) 24 ay vade, 6 ay ödemesiz dönem. KOBİ’lerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Başvurular için son tarih ise 31 Aralık 2026 olarak belirlendi.

İŞLETMELERİN FİNANSMAN YÜKÜ HAFİFLETİLECEK

KOSGEB Acil Durumlar Desteği'nden, 2026 yılı içerisinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen ve valilikler tarafından hasar tespiti yapılmış olan mikro ve küçük ölçekli işletmeler yararlanabilecek.





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İşletmelerin destekten yararlanabilmeleri için sel ve taşkın felaketinden etkilendiklerini ve olayın etkilerinin devam ettiğini ilgili resmî makamlardan alacakları belgelerle tevsik etmeleri gerekecek.

Acil Durumlar Desteği başvuruları, resmî makamlar tarafından gerçekleştirilen hasar tespit işlemleri esas alınarak yürütülecek. Sel ve taşkınlardan etkilenen işletmelere ilişkin resmî makamlarca düzenlenen tevsik edici belgeler, KOSGEB tarafından anlaşmalı bankalara iletilecek. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından anlaşmalı bankalara ilişkin bilgiler işletmelere duyurulacak. Destek kapsamında uygulanacak kredi faiz/kâr payı oranları ve uygulamaya ilişkin diğer ayrıntılar, banka protokolleriyle netleştirilecek.

KOSGEB, Acil Durumlar Desteği ile sel felaketlerinden etkilenen mikro ve küçük ölçekli işletmelerin finansman yükünü hafifletmeyi, ekonomik faaliyetlerinin devamlılığını sağlamayı ve yeniden toparlanma süreçlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.