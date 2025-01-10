Bakan Kacır: Sanayicilerimizin hızını kesecek tüm engelleri ortadan kaldırmak en önemli ödevimiz

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi programa katılmak için Sakarya’ya geldi. İlk olarak Adapazarı ilçesinde bulunan bir fabrikayı ziyaret eden Bakan Kacır, ardından da Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı belediyede ziyaret etti. Kacır, Sakarya programı kapsamında AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’na giderek burada partililerle buluştu. Daha sonra Erenler ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya 21’inci Genel Kurulu’na katılan Bakan Kacır, burada açıklamalarda bulundu.

‘TÜRK SANAYİSİNİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ’

Genel kurula Kacır’ın yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ile üyeler katıldı. Sanayicilere seslenen Bakan Kacır, “Katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm olmak üzere 3 ana sacayağı üzerinde yükselen bir Türk sanayisini hep birlikte inşa ediyoruz. Sanayimizin sürdürülebilirliği ve rekabetçiliğini odağına alan yeni teşvik mekanizmalarını adım adım devreye alıyoruz. Dünya Bankası iş birliğinde yürüttüğümüz 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ ve ‘Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi’ ile 700 milyon doların üzerinde finansmanı sanayicilerimizin, KOBİ'lerimizin ve yeşil teknoloji girişimlerinin hizmetine sunuyoruz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle ‘Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu’nu tasarladık. Yeşil dönüşüm yatırımları için 2030 yılına kadar 5 milyar avro finansman sağlamak üzere uluslararası finans kuruluşlarıyla mutabakata vardık” dedi.

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‘BU ÖRNEK TESİSLERİN SAYISINI 15’E ÇIKARACAĞIZ’

Model fabrikalara değinen Bakan Kacır, “İşgücümüzün dönüşümünü gerçekleştirmek adına model fabrikalarımızla sanayicimizi ve emekçilerimizi yalın üretim ve dijital dönüşümle buluşturuyoruz. Kurulum çalışmaları devam eden 5 yeni model fabrikayla bu örnek tesislerin sayısını 15'e çıkaracağız ve sanayimizin dijital çağa adaptasyonunu güçlü şekilde gerçekleştireceğiz. Bu model fabrikalardan birini de inşallah Sakaryamıza kazandıracağız. Yine Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğinde, 300 milyon avro finansman desteğini KOBİ’lerimizin dijital dönüşüm projelerine sunuyoruz. Sanayimizin rekabet gücünü artıracak, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimini sürekli kılacak destek enstrümanlarımızı sanayicimizin ihtiyaçlarına ve koşullara uygun olarak sürekli güncelliyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’mızla yüksek teknoloji yatırımları için Ar-Ge’den seri üretime destek sunuyoruz. Makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya ürünleri ve dijital dönüşüm alanlarında 166 projeyle 109 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik” ifadelerini kullandı.

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‘SANAYİCİLERİMİZİN HIZINI KESECEK TÜM ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMAK EN ÖNEMLİ ÖDEVİMİZ’

Toplam büyüklüğü 7 milyar doları aşan yatırımları ülkeye kazandırma noktasına geldiklerini belirten Bakan Kacır, “Henüz 5 ay evvel Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen ‘HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programımızla çok kısa zamanda elektrikli araç, güneş hücresi, rüzgar türbini gibi stratejik alanlarda toplam büyüklüğü 7 milyar doları aşan yatırımları ülkemize kazandırma noktasına geldik. Türkiye yüzyılında sanayimizi, üretim altyapımızı katma değerle ve yüksek teknolojiyle besleyerek güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin, dünyanın önde gelen teknoloji üretim merkezleri arasında yer almasını hep birlikte temin edeceğiz. Bu hedefe giden sanayicilerimizin hızını kesecek tüm engelleri ortadan kaldırmak en önemli ödevimiz” diye konuştu.

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‘7 MİLYON 100 BİN METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ 656 YATIRIM YERİ İÇİN 1507 SANAYİCİMİZ TAHSİS BAŞVURUSU GERÇEKLEŞTİRDİ’

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) hakkında da konuşan Bakan Kacır, “Yeni kurulan OSB’lerimizde acele kamulaştırmalar ve altyapı inşası için ihtiyaç duyduğu kaynağı elde edilmesine yönelik kurguladığımız ön tahsis uygulamasını da aynı kurallar çerçevesinde yürütüyoruz. Uygulamaların ilk 3 ayında 16 OSB’mizde 2,3 milyon metrekarelik alan için 160 sanayicimiz ön tahsis, 122 OSB’mizde ise 7 milyon 100 bin metrekare büyüklüğündeki 656 yatırım yeri için 1507 sanayicimiz tahsis başvurusu gerçekleştirdi. Dördüncü ayımızda, 96 OSB’de toplam 14 milyon 625 bin metrekare büyüklüğündeki 913 yatırım yerini tahsis başvurularına, 15 OSB’de ise 6 milyon metrekareye yakın alanı da ön tahsis başvurularına açtık. Yeni yönetmelikle ayrıca yeni OSB kurulumları ve genişleme alanlarında stratejik yatırımlar için yüzde 15 alan ayrılmasını sağladık. OSB’lerde çalışanlarımız için sosyal alanlar ve konut alanları da oluşturulmasına da artık imkan tanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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‘BU UYGULAMANIN HEDEFİ ÜRETEN SANAYİCİMİZİ KORUMAK’

OSB’lerde izinsiz devir işlemlerine karşı sıkı tedbirler aldıklarını söyleyen Kacır, “Sanayi üretimi yapmayı hedefleyen katılımcılar ile OSB içindeki sanayi parsellerinin buluşturulması adına OSB’lerde izinsiz devir işlemlerine karşı sıkı tedbirler aldık. Arsa tahsis süreleri dolmuş ancak ilgili OSB tarafından henüz tahsis iptal işlemi gerçekleştirilmeyen katılımcılara yatırım süreçlerini tamamlayabilmeleri için bir defaya mahsus olmak üzere 3 yıla kadar süre uzatımı imkanı getirdik. Bahse konu bu haktan faydalanmak için OSB’deki katılımcıların en geç 31 Ocak’a kadar bakanlığımıza mutlaka başvuruda bulunması ve yatırımların hangi aşamasında olduğuna bakılarak belli bir ödeme yapması gerekli. Bu ödemeler konusunda da özellikle açıklık getirmek istiyorum. Yeni yaptığımız düzenlemeye göre ilk 6 ay bedelsiz, 6 ay sonrasındaki her ay için güncel arsa değerinin; hiç yapı ruhsatı almayanlar için binde 5’i, yapı ruhsatı alıp yapı kullanma izni almayanlar için binde 1’i, yapı kullanma izni olup işyeri açma çalışma ruhsatı olmayanlar için 10 binde 5’i olarak bu bedeli uygulayacağız. Biz bu kaynakları yine sanayi altyapımız, üretim ekosistemimiz, OSB’lerimiz için değerlendireceğiz. Bu uygulamanın hedefi üreten sanayicimizi korumak. İstiyoruz ki söz konusu yerlerde yasal süreçleri ve izinleri tamamlansın. Bir an önce çarklar dönsün ya da sanayi alanlarımız üretimi ve ihracatı hedefleyen sanayicilerimizin kullanımına sunulsun” diye konuştu.

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‘YATIRIMLARIN İVME KAYBETMEMESİ ADINA PEK ÇOK ÖNLEM ALDIK’

Yatırımlara da değinen Bakan Kacır, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü;

“Bölgemizde yaşanan sıcak çatışmaların, 6 Şubat depremlerinin mali faturası ve küresel ekonominin içinden geçtiği fırtınalı dönemin etkilerini ister istemez hissediyoruz. Orta Vadeli Program doğrultusunda yürüttüğümüz fiyat istikrarını önceleyen ekonomi programımızın iç pazarın büyümesine elbette yansımaları oluyor fakat dezenflasyon süreci uzun vadede sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek. Fiyat istikrarını öncelediğimiz yeni dönemde yatırımların ivme kaybetmemesi adına da pek çok önlem aldık. Geçtiğimiz hafta bunların yanında KOBİ’lerimizin ekonomimiz ve değer zincirimizdeki katkısını güçlendirecek 2 önemli programı da kamu bankalarımız ile birlikte kamuoyuyla paylaştık. ‘Küresel Rekabetçilik Destek Programı’nda odağımız KOBİ’lerimizin yeni teknolojileri verimli şekilde kullanarak küresel pazarlarda etkinliğini artırmak. Orta yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında faaliyet göstererek başarılı bir ihracat ve Ar-Ge performansı gerçekleştiren, Hamle Programı kapsamındaki öncelikli ürünlere ilişkin faaliyet gösteren, Turcorn 100 Programı kapsamına alınan girişimlerimize 50 milyon lira limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puan geri ödemesiz finansman desteği sağlıyoruz.

KOBİ’lerimizin kapasite genişletme yatırımlarını hızlandıracak ‘Kapasite Geliştirme Destek Programı’ ile de 20 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için yine 20 puana kadar geri ödemesiz destek sağlayacağız. İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilgi hizmet faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerindeki KOBİ’lerimiz bu programa başvurabilecek. Üretim ve ihracatın kesintisiz devamı için pek çok önlemi tüm kurumlarımızla eşgüdümlü biçimde almaya devam ediyoruz. İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere Türk Eximbank'ın sermayesini son bir buçuk yılda 4 katına çıkararak 55,3 milyar liraya yükselttik. 2024 yılında ihracatçılara Eximbank eliyle 48,7 milyar dolarlık destek sağlandı. Merkez Bankamız da Mayıs 2023’te günlük 300 milyon lira olan günlük reeskont kredilerinin limitini 4 milyar liraya çıkardı. Geçtiğimiz yıl 573 milyar liralık reeskont kredisi kullandırdı. Ayrıca; kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon politikası ile uyumlu seyri için uyguladığı kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında da Merkez Bankamız geçtiğimiz haftalarda önemli bir değişikliğe gitti.”

‘BU AY KOSGEB ELİYLE İSTİHDAMI KORUMA PROGRAMI BAŞLATIYORUZ’

Yeni projelere de değinen Bakan Kacır, “Elbette daha fazla adımı da yine hep birlikte atma arzusundayız. Ekonomi programımızın istihdam yoğun sektörlerde olası zorlayıcı etkisini en aza indirecek yeni projeler de gündemimizde en üst sıralarında yer alıyor. 1 milyon 200 binden fazla çalışanı istihdam eden konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde üretim ve istihdamı korumak üzere bu ay KOSGEB eliyle ‘İstihdamı Koruma Programı’ başlatıyoruz. Geçtiğimiz yılın işgücü düzeyini bu yıl da sürdüren KOBİ’lerimize çalışan başına aylık 2 bin 500 liraya kadar destek ödemesi yapacağız. Teşvik sistemimizde kapsamlı bir revizyon için yaptığımız çalışmalarda sona ulaştık. Ülkemizin uzun vadeli hedefleriyle teşvik mekanizmalarımızı güçlü şekilde hizalayan yeni teşvik modelimizle de yatırımcılara selektif ve program bazlı cazip destekler sunacağız. Yalın bir yaklaşımla oluşturduğumuz yeni modelle teşvik sistemimizin seçiciliğini, yerel odağını ve destek etkinliğini artıracak önemli değişiklere gidiyoruz” dedi