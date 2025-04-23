Bakan Kacır: OSB’lere lojman geliyor

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Türkiye’de 366 OSB ve 60 bine yakın fabrikanın üretime devam ettiği bilgisini veren Kacır, buralarda çalışan sayısının da son 22 yılda 415 binden 2 milyon 700 bine yükseldiğini söyledi. Kacır, şu bilgiyi paylaştı: “OSB’lerde kurulacak lojmanlar ortak hizmet alanlarında inşa edilecek. Mülkiyeti OSB’lere ait olacak ve buralardaki fabrikalarda çalışanlar lojmanlardan, yaşadıkları şehirdeki kira bedellerinin yaklaşık üçte biri nispetinde bir kullanım bedeli ödeyerek istifade etme imkânı bulacak. Sosyal alanlar, spor tesisleri, eğitim müesseseleri de oluşturulacak. İlk lojmanın temeli 6 Mayıs’ta Manisa OSB’de atılacak.”