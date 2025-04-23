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Bakan Kacır: OSB’lere lojman geliyor

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#Mehmet Fatih Kacır#OSB#Lojman
Bakan Kacır: OSB’lere lojman geliyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 07:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde (OSB) kurulacak lojmanlarla ilgili açıklama yaptı.

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Türkiye’de 366 OSB ve 60 bine yakın fabrikanın üretime devam ettiği bilgisini veren Kacır, buralarda çalışan sayısının da son 22 yılda 415 binden 2 milyon 700 bine yükseldiğini söyledi. Kacır, şu bilgiyi paylaştı: “OSB’lerde kurulacak lojmanlar ortak hizmet alanlarında inşa edilecek. Mülkiyeti OSB’lere ait olacak ve buralardaki fabrikalarda çalışanlar lojmanlardan, yaşadıkları şehirdeki kira bedellerinin yaklaşık üçte biri nispetinde bir kullanım bedeli ödeyerek istifade etme imkânı bulacak. Sosyal alanlar, spor tesisleri, eğitim müesseseleri de oluşturulacak. İlk lojmanın temeli 6 Mayıs’ta Manisa OSB’de atılacak.”  

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#Mehmet Fatih Kacır#OSB#Lojman

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