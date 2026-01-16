Bakan Kacır: OSB ve sanayi sitelerine 34 milyar TL’lik kaynak ayrıldı

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri için 17,6 milyar TL, sanayi siteleri için ise 16,4 milyar TL olmak üzere toplam 34 milyar TL kaynak ayrıldığını açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı’nın detaylarını paylaştı.

Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayımlanan 2026 Yılı Kamu Yatırım Programında Organize Sanayi Bölgelerimiz için 17,6 milyar TL, sanayi sitelerimiz için 16,4 milyar TL kaynak ayrıldı. 2025’te OSB'lerde yürüttüğümüz 166 altyapı ve arıtma tesisi projesi ile kamulaştırma çalışmaları için 12 milyar TL, 77 Sanayi Sitesi yapım projesi için 9,7 milyar TL kaynak sağladık.”

Haberin Devamı

Bakan Kacır paylaşımında ayrıca, “Sanayi altyapımızı güçlendirmeye, girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.