×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kacır: OSB ve sanayi sitelerine 34 milyar TL’lik kaynak ayrıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ekonomi#Sanayi Siteleri#Organize Sanayi Bölgeleri
Bakan Kacır: OSB ve sanayi sitelerine 34 milyar TL’lik kaynak ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2026 23:05

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “2026 Yılı Kamu Yatırım Programında organize sanayi bölgelerimiz için 17,6 milyar TL, sanayi sitelerimiz için 16,4 milyar TL kaynak ayrıldı.” dedi.

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri için 17,6 milyar TL, sanayi siteleri için ise 16,4 milyar TL olmak üzere toplam 34 milyar TL kaynak ayrıldığını açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı’nın detaylarını paylaştı. 

Bakan Kacır: OSB ve sanayi sitelerine 34 milyar TL’lik kaynak ayrıldı

Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

“Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayımlanan 2026 Yılı Kamu Yatırım Programında Organize Sanayi Bölgelerimiz için 17,6 milyar TL, sanayi sitelerimiz için 16,4 milyar TL kaynak ayrıldı. 2025’te OSB'lerde yürüttüğümüz 166 altyapı ve arıtma tesisi projesi ile kamulaştırma çalışmaları için 12 milyar TL, 77 Sanayi Sitesi yapım projesi için 9,7 milyar TL kaynak sağladık.”

Haberin Devamı

Bakan Kacır paylaşımında ayrıca, “Sanayi altyapımızı güçlendirmeye, girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekonomi#Sanayi Siteleri#Organize Sanayi Bölgeleri

BAKMADAN GEÇME!