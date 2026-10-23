Bakan Kacır: Organize sanayi bölgelerimizi büyütmeye devam ediyoruz

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin çevreye duyarlı, yüksek katma değerli üretim üsleri Organize Sanayi Bölgelerimizi büyütmeye devam ediyoruz. Burdur Batı Organize Sanayi Bölgesi, Amasya Gümüşhacıköy Organize Sanayi Bölgesi şehirlerimize, ülkemize hayırlı olsun! Şehirlerimize kazandırdığımız planlı sanayi alanlarıyla bölgelerimizin üretim kapasitesini artırıyor, yeni yatırımların önünü açıyor, istihdamı ve refahı büyütüyoruz. Anadolu'nun dört bir yanında sanayi altyapımızı güçlendirerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı üretimin yüzyılı yapma hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz."