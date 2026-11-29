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Sempozyumda konuşan Kacır, özetle şunları söyledi: “Bugün; nükleer enerjiden yapay zekâya, biyoteknolojiden ileri imalata teknolojinin farklı sahalarında özgün, yerli, milli ürün ve hizmetler geliştiren bir Türkiye var. Bir zamanlar ‘hayal’ olarak görülen nice projeyi gerçeğe dönüştüren, öğrenilmiş çaresizlikleri zihinlerden söküp atan bir Türkiye var. Sadece ağzında gümüş kaşıkla doğanların değil; alın teriyle, akıl teriyle, azimle ve emekle yol yürüyenlerin de hayallerini gerçeğe dönüştürebildiği bir Türkiye var. Orta Asya’dan Balkanlar’a, Kafkasya’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Asya’ya dünyanın dört bir yanından 380 bin uluslararası öğrenci ülkemizde, Türkiye’de yükseköğrenim görüyor. Bugün aynı sırayı paylaştığınız arkadaşlıklar, yarın milletlerimiz arasında sarsılmaz birer köprüye dönüşecek. Gönül coğrafyamız derken biraz da bunu kastediyoruz. İnsan, arkadaşının ailesini tanıdığı, sofrasına oturduğu, dilinden birkaç kelime öğrendiği bir memleketin sevincine de derdine de başka türlü bakıyor. Temennim, Türkiye ile bağlarınızın ileride yapacağınız çalışmalara güçlü katkılar sunmasıdır. İnanıyorum ki bilgiyle hikmeti, teknolojiyle vicdanı buluşturan bir nesil olarak insanlığa umut verecek nice esere imza atacaksınız. Türkiye, bu yolculukta sizlerin dostu ve yol arkadaşı olmaya devam edecek.”

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BİLİŞİM VADİSİ’NİN AÇILIŞINA KATILDI

İstanbul Sirkeci’deki Bilişim Vadisi Şeker Han Yazılım Okulu ve Girişim Ofisi Açılış Töreni’ne katılan Bakan Kacır, “Şeker Han’ın yüz yıllık tarihinde gençlerimizle birlikte yeni bir sayfa açıyoruz. Şeker Han’ın, gençlerimizin yıllar sonra dönüp baktıklarında ‘İlk projemi burada geliştirdim, ilk yol arkadaşlarımı burada tanıdım’ diyecekleri bir adres olmasını temenni ediyorum” dedi.