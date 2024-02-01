Bakan Kacır, 'MİYOKA' deneyinin tanıtımını paylaştı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 'MİYOKA' deneyine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deney 9: MİYOKA Türk Uzay Bilim Misyonundaki onüç deneyden biri olan MİYOKA deneyi ile; Mikro yer çekimi ortamında gerçekleştirilen kurşunsuz lehimleme ile uzun süreli insanlı uzay görevleri için gerekli olan elektronik yeniden işleme, onarım ve modifikasyon yeteneklerini geliştirmek mümkün müdür sorusunun cevabı aranıyor" dedi.