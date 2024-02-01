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Bakan Kacır, 'MİYOKA' deneyinin tanıtımını paylaştı

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#Bakan Kacır#MİYOKA#TUBİTAK
Bakan Kacır, MİYOKA deneyinin tanıtımını paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 19:17

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonunda 'MİYOKA' isimli deneyin tanıtımını paylaştı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 'MİYOKA' deneyine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deney 9: MİYOKA Türk Uzay Bilim Misyonundaki onüç deneyden biri olan MİYOKA deneyi ile; Mikro yer çekimi ortamında gerçekleştirilen kurşunsuz lehimleme ile uzun süreli insanlı uzay görevleri için gerekli olan elektronik yeniden işleme, onarım ve modifikasyon yeteneklerini  geliştirmek mümkün müdür sorusunun cevabı aranıyor" dedi. 

Bakan Kacır, MİYOKA deneyinin tanıtımını paylaştı



'UZAY VE SAVUNMA SANAYİNE KURŞUNSUZ LEHİMLEME'

Deneyin detaylarına ilişkin yapılan paylaşımda, "MİYOKA deneyi ile mikro yerçekimi ortamında gerçekleştirilecek kurşunsuz lehimleme deneyi ile astronotumuz UUİ'de elektronik kart üzerine kurşunsuz bileşen montajı gerçekleştirecektir. Uzay görevi sonrası dünyaya getirilecek elektronik kartlar TUBİTAK UZAY tarafından ayrıntılı incelemeye tabii tutularak mikro yerçekiminin kurşunsuz lehimleme sürecine etkileri bilim dünyasının kullanımına sunulmak üzere raporlanacaktır. MIYOKA deneyi ile birlikte; yeni uzay yaklaşımına dair uygulamalar gerçekleştirilecektir. Uzay ve savunma sanayine kurşunsuz lehimleme konusunda kritik bilgiler sağlanacaktır. Saf kalay üzerinde kalay saçaklanması araştırması gerçekleştirilecektir, Mikroyerçekimi ortamında üretim süreçlerine tarihçe kazandırılacaktır" denildi. 

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#Bakan Kacır#MİYOKA#TUBİTAK

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