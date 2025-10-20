×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kacır: Füzelerimiz zorlu atışları başarıyla tamamladı

Güncelleme Tarihi:

#Savunma Sanayi#Yerli Ve Milli Teknoloji#Füze Testleri
Bakan Kacır: Füzelerimiz zorlu atışları başarıyla tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2025 07:00

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen yerli ve milli hava-hava füzelerimiz, zorlu test atışlarını başarıyla tamamladı” dedi.

Haberin Devamı

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Gök Vatan’ın sarsılmaz iki pençesi Bozdoğan, Gökdoğan. İleri mühendisliğimizin, bitmeyen azmimizin ve tam bağımsızlık idealimizin gökyüzüne kazınmış iki imzası. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli hava-hava füzelerimiz, zorlu test atışlarını başarıyla tamamladı. Bozdoğan; itki vektör kontrolüyle üstün manevra kabiliyeti, gelişmiş kızılötesi arayıcı başlık ile hassas hedef takibi. Gökdoğan; zorlayıcı koşullarda bile tam isabet, gelişmiş arayıcı başlık ve kontrol algoritmalarıyla mükemmel performans. Gökyüzünde nice gurur verici başarılara.”

Bakan Kacır: Füzelerimiz zorlu atışları başarıyla tamamladı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Savunma Sanayi#Yerli Ve Milli Teknoloji#Füze Testleri

BAKMADAN GEÇME!