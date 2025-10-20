Bakan Kacır: Füzelerimiz zorlu atışları başarıyla tamamladı

Haberin Devamı

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Gök Vatan’ın sarsılmaz iki pençesi Bozdoğan, Gökdoğan. İleri mühendisliğimizin, bitmeyen azmimizin ve tam bağımsızlık idealimizin gökyüzüne kazınmış iki imzası. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli hava-hava füzelerimiz, zorlu test atışlarını başarıyla tamamladı. Bozdoğan; itki vektör kontrolüyle üstün manevra kabiliyeti, gelişmiş kızılötesi arayıcı başlık ile hassas hedef takibi. Gökdoğan; zorlayıcı koşullarda bile tam isabet, gelişmiş arayıcı başlık ve kontrol algoritmalarıyla mükemmel performans. Gökyüzünde nice gurur verici başarılara.”