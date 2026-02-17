×
Bakan Kacır, Fransa Dış Ticaret ve Yatırımlardan Sorumlu Bakanı Forissier ile görüştü

Bakan Kacır, Fransa Dış Ticaret ve Yatırımlardan Sorumlu Bakanı Forissier ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 20:35

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hedefimiz, Türkiye-Fransa arasında daha yüksek katma değerli, teknolojik yetkinlikleri güçlendiren üretim, Ar-Ge ve inovasyon ortaklıklarını büyütmek." ifadesini kullandı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa Dış Ticaret ve Yatırımlardan Sorumlu Bakanı Nicolas Forissier ile Bilişim Vadisi İstanbul kampüsünde bir araya geldiklerini bildirdi.

Heyetlerle birlikte sanayi, teknoloji girişimciliği, yeşil ve dijital dönüşüm ile ileri teknoloji alanlarında işbirliklerini derinleştirecek adımları değerlendirdiklerini belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa’da üretim gücünün artmasına yönelik adımlarda, Türkiye'nin sanayi gücünden en ileri düzeyde yararlanılmasının önemini vurguladık. Toplantımızın ardından Go Girişim Ofisi'ni ziyaret ettik. Hedefimiz, Türkiye-Fransa arasında daha yüksek katma değerli, teknolojik yetkinlikleri güçlendiren üretim, Ar-Ge ve inovasyon ortaklıklarını büyütmek. İki ülke arasında karşılıklı güvene dayalı, uzun vadeli ve stratejik işbirlikleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

 

