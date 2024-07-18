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Bakan Kacır: En büyük hedeflerimizden biri 2030'a kadar 100 'Turcorn' çıkarmak

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#Mehmet Fatih Kacır#AMADEUS Türkiye#Turcorn
Bakan Kacır: En büyük hedeflerimizden biri 2030a kadar 100 Turcorn çıkarmak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 19:23

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AMADEUS Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Kacır, "Turcorn100, küresel hedefleri olan teknoloji ve inovasyon odaklı girişimler için ölçek büyütme kulübü olarak hizmet veren ulusal bir vizyon girişimidir. Bu programlarla en büyük hedeflerimizden biri 100 bin teknoloji girişimine sahip olmak ve ülkemizden 2030 yılına kadar 100 'Turcorn' çıkarmak" dedi.

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AMADEUS Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin açılışı Şişli'de bir otelde yapıldı. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, uluslararası sektör temsilcileri, şirket yetkilileri ile yerli ve yabancı misafirler katıldı. Konuşmalar öncesinde şirket yetkilileri tarafından teknoloji ve finans konularında kapsamlı sunum yapıldı. Törende konuşan Kacır, "Ölçeklendirme aşamasının özel ihtiyaçlarına yönelik özel ağ oluşturma desteğinin yanı sıra önemli devlet desteği sunmak üzere tasarlanmış bir program olan Turcorn100'ü başlattık. Turcorn100, küresel hedefleri olan teknoloji ve inovasyon odaklı girişimler için ölçek büyütme kulübü olarak hizmet veren ulusal bir vizyon girişimidir. Bu program sadece devlet tarafından değil, aynı zamanda Start-Up'ların hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda küreselleşmesine yardımcı olacak kapsamlı program ve ağlara sahip, program ortaklarımızla işbirliği yapılarak desteklenmektedir. Bu programlarla en büyük hedeflerimizden biri 100 bin teknoloji girişimine sahip olmak ve ülkemizden 2030 yılına kadar 100 'Turcorn' çıkarmak" diye konuştu.

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Bakan Kacır: En büyük hedeflerimizden biri 2030a kadar 100 Turcorn çıkarmak

"GENÇ VE İYİ EĞİTİMLİ NÜFUSUMUZ, EN DEĞERLİ GÜCÜMÜZDÜR"

Kacır, "Ortanca yaşı 33 olan ve birçok Avrupa ülkesinden 10 yaş daha genç olan, teknolojiye meraklı ve iyi eğitimli nüfusumuz, Türkiye'yi küresel bir teknoloji merkezi yapma yolundaki en değerli gücümüzdür. 208 üniversitemizden binlerce yetenekli genç mezun oluyor ve bilişim iş gücümüze güç katıyor. Türkiye'nin dinamik nüfusunun yaratıcılığı, enerjisi ve girişimci ruhunun sağladığı büyüme ivmesi, küresel şirketlerin büyümesi ve yenilik yapması için ideal ekosistemi yaratıyor. Bu firmaların 700'den fazlası hâlihazırda teknoparklarımız ve Ar-Ge merkezlerimizde Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor. Birçok küresel şirket, gelişmiş Ar-Ge faaliyetlerini ülkemizde konumlandırıyor, nitelikli iş gücümüzden ve cazip teşviklerden yararlanıyor" ifadelerini kullandı.

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#Mehmet Fatih Kacır#AMADEUS Türkiye#Turcorn

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