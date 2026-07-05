Bakan Kacır duyurdu... Türk bilim insanları altıncı kez Arktik’te!

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NSosyal hesabından paylaşım yapan Bakan Kacır, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen kutup bilim seferlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bu yıl 10’uncusu başarıyla tamamlanan Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nin ardından 6’ncı Arktik Bilimsel Araştırma Seferi’nin başladığını ifade eden Kacır, bilim heyetinin küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalar yürütmek üzere yola çıktığını kaydetti.

Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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“Küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalara imza atmak üzere yola çıkan bilim heyetimizde 3 yabancı araştırmacı ile TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda dereceye giren 3 lise öğrencimiz de yer alıyor. Sefer kapsamında oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer çalışmaları, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek. Bilim heyeti, planlanan sefer rotası boyunca belirli koordinatlar ve farklı derinliklerden CTD profilleri, su ve sediment (deniz tabanı çökeli) örnekleri toplayarak Arktik Okyanusu’ndaki sıcaklık, tuzluluk dağılımları ile mikroplastik varlığını tespit edecek. Ayrıca sefer boyunca Arktik bölgesindeki atmosfer dinamikleri izlenecek ve jeodezik GNSS gözlemleri gerçekleştirilecek.”

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KUTUP EKOSİSTEMİNDE ÇOK DİSİPLİNLİ 12 PROJE

Prof. Dr. Burcu Özsoy’un Sefer Koordinatörlüğünü, Y. Müh. Kpt. Doğaç Baybars Işıler’in ise Sefer Liderliğini üstlendiği TASE VI ekibi, 3 kadın ve 9 erkek olmak üzere toplam 12 araştırmacıdan oluşuyor. Sefer kapsamında oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer çalışmaları, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek.

Bilim heyeti, planlanan sefer rotası boyunca belirli koordinatlar ve farklı derinliklerden CTD profilleri, su ve sediment (deniz tabanı çökeli) örnekleri toplayarak Arktik Okyanusu’ndaki sıcaklık, tuzluluk dağılımları ile mikroplastik varlığını tespit edecek. Ayrıca sefer boyunca Arktik bölgesindeki atmosfer dinamikleri izlenecek ve jeodezik GNSS gözlemleri gerçekleştirilecek.

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ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ VE GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI AYNI GEMİDE

Türkiye'nin küresel bilimsel potansiyelini gözler önüne seren seferde, kamu faydası gözetilerek uluslararası ve kurumlar arası güçlü ortaklıklar da kuruldu. Sefer ekibi bünyesinde Türkiye'den 2 kamu kurumu, 5 üniversite ve 2 lise temsil edilirken; ikili iş birlikleri kapsamında Arjantin, Bulgaristan ve Uruguay Antarktika enstitülerinden toplam 3 yabancı araştırmacı da Türk bilim heyetiyle birlikte çalışmalarını yürütecek. Seferin en heyecan verici odaklarından birini ise geleceğin bilim insanları oluşturuyor. TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda alan birincisi olanlar arasından mülakatla seçilen 2 farklı projeden 3 lise öğrencisi Muhammed Emin Bozkurt, Kadir Asrın Sarı ve Barkın Özsoy da ekibe dahil edildi. Bu başarılı gençler, iklim değişikliği üzerine geliştirdikleri projelerini Arktik ortamında doğrudan test etme fırsatı yakalayacak.

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