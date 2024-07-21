Bakan KacÄ±r duyurdu: Astronomi meraklÄ±larÄ± UludaÄŸâ€™da buluÅŸuyor...

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Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mehmet Fatih KacÄ±r, â€œTÃ¼rkiyeâ€™nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ, bilim ve keÅŸif sevdalÄ±larÄ±nÄ± bu heyecan verici buluÅŸmada bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz." dedi.Â

Bilim Teknik Dergisi tarafÄ±ndan ilk kez 1998 yÄ±lÄ±nda Antalya SaklÄ±kentâ€™te dÃ¼zenlenen GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ GÃ¶zlem EtkinliÄŸi, bu yÄ±l yine Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n katkÄ±larÄ±ylaÂ TÃœBÄ°TAKâ€™Ä±n koordinasyonunda gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Astronomi meraklÄ±larÄ±, uzmanlar eÅŸliÄŸinde gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ inceleme fÄ±rsatÄ± bulacak. EtkinliÄŸe katÄ±lacaklar, TÃ¼rkiyeâ€™nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan baÅŸvuran binlerce kiÅŸi arasÄ±ndan kurayla belirlenecek.Â Â

Bakan KacÄ±r, 9-11 AÄŸustosâ€™ta Bursa UludaÄŸâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilecek gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ gÃ¶zlem etkinliÄŸine iliÅŸkin sosyal medya adresi X Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, â€œGÃ¶zÃ¼mÃ¼z yeniden gÃ¶klerde! TÃœBÄ°TAK GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ GÃ¶zlem EtkinliÄŸi, 26â€™ncÄ± senesinde bilimle toplumu buluÅŸturmaya devam ediyor. Her yaÅŸtan binlerce gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ meraklÄ±sÄ±nÄ± bir araya getiren bu dev etkinlik 9-11 AÄŸustos 2024 tarihlerinde Bursa UludaÄŸâ€™da gerÃ§ekleÅŸecek! TÃ¼rkiyeâ€™nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ, bilim ve keÅŸif sevdalÄ±larÄ±nÄ± bu heyecan verici buluÅŸmada bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.Â

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GENÃ‡LERÄ°N UZAYA Ä°LGÄ°SÄ°NÄ° ARTIRACAK

Milli Uzay ProgramÄ± vizyonuyla genÃ§lerin uzaya ilgisinin arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlem etkinliÄŸine yÄ±llardÄ±r astronomi meraklÄ±larÄ± bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶steriyor. Her yaÅŸtan grubundan astronomi meraklÄ±larÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± etkinlik boyunca seminerler, yarÄ±ÅŸmalar, gÃ¶k bilim ile ilgili birÃ§ok faaliyet dÃ¼zenlenecek.Â

ATÃ–LYE Ã‡ALIÅžMALARI, TELESKOPLA GÃ–ZLEMLER...

GÃ¶zlem etkinliÄŸi sÃ¼resince aÃ§Ä±k alanda gece-gÃ¼ndÃ¼z saatlerinde Ã§eÅŸitli atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, teleskopla gÃ¶zlemler, deneyler gibi farklÄ± etkinlikler gerÃ§ekleÅŸtirilecek. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar bu etkinliklere, yanlarÄ±nda getirdikleri fotoÄŸraf makinesi, teleskop, kamera, dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar gibi gÃ¶zlem ekipmanlarÄ± ile katÄ±labilecek. Gece ise katÄ±lÄ±mcÄ±lar Ã§Ä±plak gÃ¶zle binlerce yÄ±ldÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼lebildiÄŸi gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ altÄ±nda uzman astronomlar ve profesyonel teleskoplar eÅŸliÄŸinde gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶zlemleyecek, yÄ±ldÄ±zlarÄ±, galaksileri, nebulalarÄ± tanÄ±yacak. Etkinlik boyunca bilim insanlarÄ±; Ã¶te gezegenler, uydu teknolojileri, ay misyonu ve roket Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, yere yakÄ±n geÃ§iÅŸ yapan asteroitler, yÄ±ldÄ±z Ã¶rtÃ¼lmeleri gibi farklÄ± baÅŸlÄ±klarda katÄ±lÄ±mcÄ±lara birbirinden ilginÃ§ sunumlar yapÄ±lacak.