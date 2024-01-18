Bakan Kacır'dan Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu öncesi çağrı: Haydi Türkiye, 00.49’da herkes ekran başına

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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) taşıyacak roket, bu gece 00.49’da fırlatılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, Alper Gezeravcı'ya ilişkin tanıtım videosu paylaşımında bulundu. Bakan Kacır, 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Haydi Türkiye, bu gece 00.49'da herkes ekran başına" ifadelerini kullandı.

Haydi Türkiye, bu gece 00:49’da herkes ekran başına!#GururDuyTürkiye ⏳🚀🧑‍🚀🇹🇷 pic.twitter.com/vbIwAUm31f — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 18, 2024

GEZERAVCI 13 UZAY DENEYİNE İMZA ATACAK

Dün yapılması planlanan fırlatma Space X’in insanlı uzay uçuşu kıdemli direktörü Benji Reed’in açıklamasına göre, mühendislik ekiplerinin Dragon kapsülünün iniş paraşütlerinin açılma biçiminde ve Falcon 9 roketine nasıl bağlanacağında bazı teknik sorunlar keşfetmesi üzerine ertelendi. Reed açıklamasına her iki sorunun da çözüldüğünü ekledi. Gezeravcı, 36 saatlik yolculuğun ardından uzay istasyonuna ulaşacak. Uzayda 14 gün kalacak olan Gezeravcı, 13 uzay deneyine imza atacak.

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'UZAY HATIRA BİLETİ' HAZIRLANDI

Fırlatma öncesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde uzay hatıra bileti hazırlandı. Bilet, Türkiye Uzay Ajansı'nın internet itesinde yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uzay meraklıları, 'https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi' linkini tıklayarak, tarihi anı ölümsüzleştirebilecek" denildi.

Türk astronot Alper Gezeravcı’nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın yer aldığı hatıra biletinde; 'Gurur Duy Türkiye' hastagi ve 'Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu'nun gururunu paylaşıyorum.' ifadeleri yer aldı.