Bakan Kacır: Dünyada insansız hava aracı pazarının yüzde 70'i Türkiye'de

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MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ederken fuar kapsamında MÜSİAD EXPO Dünya Genel İdare Kurulu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 109'uncu kurul toplantısına Kacır ve Bolat'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İBF Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD yurt içi ve yurt dışı şube başkanları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, MÜSİAD'ın 84'ü yurt içi ve 99'u yurt dışı olmak üzere 183 şube başkana bir sunum gerçekleştirdi.

'YERİNDE ÜRETİM YERLİ ÜRETİM'

Sunumunda Ticarette korumacılığın büyük bir hızla yükseldiğinin altını çizen Bakan Kacır, "Özellikle 2018-2020 arasında kendini göstermeye başlayan yükselişini göstermeye başlayan ticari korumacılığın, 2020'den sonra hepimizin malumu, pandemiden sonra büyük bir hızla yükseldiğini ve halen de geri gelmekte olmadığını görüyoruz. Aslında bu tablo bize şunu gösteriyor, çok uzun yıllardır 70- 80 yıldır bütün dünyaya daha fazla serbest ticaret, daha fazla liberal ekonomi vaaz edenler, daha fazla küreselleşme vaaz edenler, şimdi kendileri bizzat o vaazlarını terk ediyorlar. O ezberleri kendileri bizzat geride bıraktılar ve dünyanın neredeyse bütün ülkelerinin eminim sizlerde yaşadığınız çalışmalarını sürdürdüğünüz ülkelerde doğrudan müşade ediyorsunuz. Ana gündemi orada üretim yerinde üretim yerli üretim. En gelişmiş kabul edilen ülkeler dahi ileri teknoloji olmayan ürünlerde bile topraklarında üretime icmal etmeye çabalıyor" dedi.

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'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ YOLCULUĞUNU SÜRDÜRÜYOR'

Türkiye'nin uzun zamandır kendi ihtiyaçlarını kendi görebilmek adına kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirebilmek ve rekabetçi şekilde dünyaya sunabilmek adına milli teknoloji hamlesini sürdürdüğünü hatırlatan Bakan Kacır, "Milli teknoloji hamlesi bir yönüyle Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğu yani siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla, ekonomik bağımsızlığı da ancak teknolojik bağımsızlıkla gerçekleşebileceği farkındalığıyla, Türkiye'nin kritik teknolojileri, yerli ve milli olarak geliştirmesi seferberliği adeta, bir yönüyle de aslında yüksek teknoloji üretebilen, katma değer üretebilen ve bu yolla refah artışı elde edebilen bir Türkiye'nin inşa edilmesi yolculuğu" diye konuştu.

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'11 BİN ŞİRKET TEKNOPARKLARIMIZDA AR-GE YAPIYOR'

Kacır, “22 yıl içinde Türkiye'nin dört bir yanında teknoparklar inşa edildi. 22 yıl önce 2 teknoparkı vardı, Türkiye'nin ve sadece 56 şirket bu 2 teknoparkta araştırma geliştirme yapıyordu. Şimdi 104 teknoparkımız var ve 11 bin şirket Türkiye'nin teknoparklarında araştırma geliştirme, inovasyon yapıyor. Bin 600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezi var, bugün Türkiye'nin. AR-GE insan kaynağımız 290 bini aştı. Türkiye'nin dört bir yanında üniversiteler yükseldi. Bugün 208 üniversitesi var, Türkiye'nin ve Türkiye'nin dört bir yanında teknoloji start upları için teknoloji girişimleri için ev sahipliği yapmakta olan 100'den fazla kuluçka ve hızlandırma merkezi var" ifadelerini kullandı.

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'2028'de 19,5 MİLYAR DOLAR TEKNOLOJİ İHRACATI GERÇEKLEŞTİREN ÜLKE OLACAĞIZ'

Bakan Kacır, “Yüksek teknoloji ihracatımız 9 milyar doların üzerinde, inşallah 2028'e geldiğimizde 19,5 milyar dolar yüksek teknoloji ihracatı gerçekleştiren bir ülke olacağız. AR-GE harcamalarının milli gelirdeki payını binde 5'ten yüzde 1,4'e yükselttik. İtalya ile İspanya ile aynı düzeyde milli gelirimizden araştırma geliştirmeye pay ayıran bir ülkeyiz bugün. AR-GE harcamalarımız, yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara çıktı. Özel sektörün AR-GE'deki payı yüzde 29'dan yüzde 65 yükseldi. Yani 1,2 milyar dolar AR-GE harcamasından özel sektörün aldığı pay yüzde 29 dokuzdu. Yani Türk özel sektörü ancak 400 milyon dolar ARGE harcaması yapıyordu. Bugün 16 milyar dolar AR-GE harcamasından yüzde 65 pay alıyor yani Türk özel sektörü 10 milyar dolar AR-GE harcaması yapıyor. AR-GE insan kaynağımızı 10 misline çıkardık. 29 bin'den 291 bine yükselttik. Patent başvuru sayısı Türkiye'nin yılda 414 yani Türkiye'de günde yaklaşık 1 patent başvurusu yapılıyordu. Geçtiğimiz yıl patent başvurusu sayısı 8 bin 600'ü aştı. Bazen 'üniversiteler yapılıyor ama bilimsel gelişme kaydedilmiyor.' şeklinde bir haksız eleştiriyi çokça duyarız. Türkiye'de bir yılda yapılan bilimsel yayın sayısı 2002'de 9 binken geçtiğimiz yıl 49 bin olarak gerçekleşti. Yani Türkiye'nin bilimsel üretim kapasitesi 22 yıllık iktidarlarımız döneminde 5 misli çıktı" dedi.

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'TÜRKİYE EN FAZLA ÜRÜNÜ REKABETÇİ ŞEKİLDE ÜRETEN ÜLKE OLDU'

İhracat rakamlarının 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükseldiğinin altını çizen Kacır, “Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı pay binde 5'ten yüzde 1,7 çıktı ve bugün Türkiye'nin yaptığı ihracatın yüzde 95'i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Malumunuz tarım ürünleri de ihraç ediyoruz. Madencilik ürünleri de ihraç ediyoruz ama ihracatımızın yüzde 95'i sanayi ürünlerinden oluşmakta. 1995'te Türkiye rekabetçi olarak ihracatını yaptığı ürün sayısı açısından da yoğun ihracat yapabildiği, ülke sayısı açısından da vasat bir noktadaydı. Şimdi ise Türkiye, Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar en fazla sayıda ürünü en fazla ülkeye rekabetçi şekilde ihraç edebilen ülke oldu" diye konuştu.

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'ÇİN'DEN SONRA EN FAZLA ÜRÜN ÇEŞİTLERİNE SAHİP ÜLKE TÜRKİYE'

Kacır, “Çin'den sonra en fazla ürün çeşitlerine sahip ve en fazla pazar çeşitlerine sahip ülke, Orta Avrupa'ya kadar bu geniş bantta Türkiye'dir. Bu, Türkiye'nin son 22 yılda atılan sanayileşme adımlarıyla geldiği noktayı gösteriyor. Pandemiden sonra ne oldu? Pandemiden sonra Türkiye'nin imalat sanayinin milli gelirdeki payı hızla arttı, uzunca bir dönem Türkiye ekonomisinin büyümesiyle Türkiye sanayinin büyümesi paralel seyretmişti. Ve milli gelirin içinde imalat sanayinin aldığı pay yaklaşık yüzde 16 buçuk olarak gerçekleşmekteydi. Fakat pandemi ile birlikte bu pay 4 puan birden yükseldi ve pandemi sonrası dönemde yüzde 20,5 olarak gerçekleşti. Pandemiden kaybeden ülkeler oldu, pandemi sonrası dönemde üretim güçlerini yitiren ülkeler oldu" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE O GELECEĞİN BİR NUMARALI ÜLKESİDİR'

Bakan Kacır, “Türkiye, 1949'da Ankara'da Etimesgut'ta 950 kişinin çalıştığı uçak fabrikasını maalesef kapatmış. Şimdi böyle bir hikâyeden bugünlere geldik. Bugün neredeyiz? Bu milletin öz, evlatları, BAYRAKTAR, AKINCI, ANKAYLA, AKSUNGUR, HÜRKUŞ'la, HÜRJET, ATAKLA, GÖKBEY, KAAN'la KIZILELMA ile Türk milletinin imzasını gökyüzüne atıyor bugün. Bu paradigma değişimini yakalamamız sayesinde mümkün oldu. Havacılıkta insansız hava aracı teknolojisini şimdi baktım. Elon Musk, 2 gün önce bir tweet atmış diyor ki 'Hala bu büyük insanlı projelerin gelecekte var olacağına inananlar var. Halbuki gelecek, dronların' diyor. İşte, Türkiye onun bahsettiği o geleceğin bir numaralı ülkesidir. Bugün dünyada insansız hava aracı pazarının yüzde 70'i Türkiye'de. Halbuki biz insansız hava aracının ne olduğunu bu kelimelerle tarif etmiyorduk" dedi.

'TÜRKİYE YÜZDE 80 KENDİ İHTİYAÇLARINI GÖREBİLEN ÜLKE'

Kacır, “Türkiye savunma sanayi ihracatımız, 250 milyon dolardan geçtiğimiz yıl 5 buçuk milyar dolara geldi. Bu yıl 6,5 milyar doları aşacağız, inşallah 7 milyar dolara yaklaşacağız. Savunma sanayindeki firmalarımızın cirosu yaklaşık 1 milyar dolardan 12 milyar dolara yükseldi. İnsan kaynağımız, bugün 90 bin. 3 bin 500 savunma sanayi şirketinde Türkiye'de, 90 bin kişi çalışıyor. Projelerin büyüklüğü 5 buçuk milyar dolardan 96 milyar dolara erişti. Ve bizim savunma sanayinde yurt dışından ithal edilen ürünlerin payı yüzde 80'lerden yüzde 20'lere geriledi. Bu Avrupa Birliği'nde yüzde kaç tahmin edebilir misiniz? Hala yüzde 80. Avrupa Birliği, yani içinde Almanya var, Fransa var, İtalya var İspanya var. Her birinin o yıllara dayanan kabiliyetleri var. Ama Avrupa Birliği savunma sanayinde yüzde 80 dışa bağımlı. Türkiye ise yüzde 80 kendi ürünleriyle kendi kabiliyetleriyle kendi ihtiyaçlarını görebilen bir ülke" dedi.