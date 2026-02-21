×
Bakan Kacır, depremzede ailenin iftar sofrasına konuk oldu! Bakandan sürpriz telefon

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 14:25

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, il programı kapsamında bulunduğu Malatya’da depremzede Kantarcı ailesinin TOKİ’deki evlerine iftar misafiri oldu.

Aile fertleriyle tek tek sohbet eden Bakan Kacır, ziyaret sırasında ailenin Ankara’da öğrenimini sürdüren kızları Kevser ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kacır, depremzede ailenin çocuklarına hediyeler verdi, TOKİ evlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Kacır’a ziyaretinde Malatya Valisi Serdar Yavuz da eşlik etti.

